Janais pokrstila album Ilúzie, novinku uviedla do života Lujza Garajová-Schrameková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Janais zakončila v sobotu jesenné miniturné koncertom v bratislavskom V-klube, kde pokrstila svoj štvrtý album Ilúzie.Interpretka počas koncertu zaspievala všetky pesničky z novej štúdiovky. Koncertný setlist s kapelou doplnili aj staršími piesňami ako Nad hladinou (2017), Hlavolam (2017) či Shoulder (2018). Janais prišiel podporiť aj spevák Peter Bažík, s ktorým si zaspievali duet Blízko (2016).Novinku uviedla do života herečka Lujza Garajová-Schrameková šampanským. „Nechcela som, aby bol krstný rodič albumu spevák alebo speváčka. Hovorila som si, že by bolo super, keby to bol umelec, ale z iného súdka a strašne som chcela zavolať niekoho, koho poznám, kto mi je blízky a koho nebudem oslovovať prvýkrát v živote, mám to rada také osobnejšie. Lujza mi fandila už od môjho druhého albumu a viackrát sme sa stretli na rôznych akciách, tak je dnes z nej krstná mama,“ vysvetlila speváčka v rozhovore pre agentúru SITA. Koncertnú atmosféru napokon okrem hosťa a známej herečky dotvorila aj videoprojekcia, ktorá priblížila vznik albumu.Speváčka napokon večer zhodnotila na jednotku. „Atmosféra bola vynikajúca a teším sa, že prišli aj Peter a Lujza, na predchádzajúcich dvoch koncertoch to bolo iba o mne a o kapele. Teraz sme to tak oživili a konečne som nemusela rozprávať iba ja,“ zasmiala sa Janais, ktorú môžu fanúšikovia a fanúšičky najbližšie vidieť na vianočných koncertoch. „Budeme v kluboch aj na vianočných trhoch. Už to robíme vo väčšom asi tretí rok. Vždy sa na tieto koncerty veľmi teším, pretože celý rok hrávame niečo iné, ako počas decembra,“ uzavrela Janais.