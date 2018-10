Speváčka Sinéad O’Connor konvertovala na islam a zmenila si meno

BRATISLAVA 30. októbra - Írska speváčka Sinéad O'Connor konvertovala na islam. Päťdesiatjedenročná interpretka to oznámila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že si tiež zmenila krstné meno na Shuhada.Rozhodnutie konvertovať bolo podľa nej "prirodzeným záverom cesty každého inteligentného teológa". Speváčka, ktorá si už vlani zmenila meno na Magda Davitt, sa tiež na Twitteri poďakovala moslimom za podporu a zverejnila aj video, v ktorom spieva azán - islamské zvolávanie na modlitbu.

V minulosti roztrhala fotku pápeža

Írsky imám Umar al-Qadri tiež zverejnil vo štvrtok na Twitteri video so speváčkou. Rodáčka z Glenageary v ňom odrieka islamské vyznanie viery.Ako pripomína spravodajský portál BBC, nie je to po prvý raz, čo sa O'Connor verejne vyjadrila o náboženstve. V roku 1992 vyvolala kontroverziu, keď počas živého vystúpenia v americkej televízii roztrhala fotografiu pápeža Jána Pavla II.O sedem rokov ju zase nezávislá katolícka skupina Írska ortodoxná katolícka a apoštolská cirkev vysvätila v Lurdoch za kňažku.

Verejnosť zaujala už počas 80. rokov

Sinéad Marie Bernadette O'Connor zaujala verejnosť už počas 80. rokov minulého storočia, a to vďaka debutovému albumu The Lion And The Cobra (1987). Celosvetovú slávu jej však priniesla v roku 1990 pieseň Nothing Compares 2 U.Hit bol súčasťou jej druhej štúdiovky I Do Not Want What I Haven't Got (1990), na ktorú postupne nadviazala nahrávkami Am I Not Your Girl? (1992), Universal Mother (1994), Faith And Courage (2000), Sean-Nós Nua (2002), Throw Down Your Arms (2005), Theology (2007), How About I Be Me (And You Be You)? (2012) a I'm Not Bossy, I'm The Boss (2014).Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.