Jankovská, Cviková a ďalší traja sudcovia z Kočnerovej Threemy idú do väzby, rozhodol ústavný súd

13.3.2020 (Webnoviny.sk) -Ústavný súd SR súhlasil s väzbou pre piatich z 13 sudcov, ktorých v stredu zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie "Búrka"."Tento súhlas vydal v prípade sudcov Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Eugena Palášthyho, Denisy Cvikovej a Richarda Molnára," píše Denník N a dodáva: "Ostatní ôsmi sudcovia Dávid Lindtner, Ľuboš Sadovský, Angela Balázsová, Gabriela Buľubašová, Dušan Srogončík, Jarmila Urbancová, Andrea Haitová a Katarína Bartalská idú na slobodu."Mená sudcov budú zverejnené po doručení rozhodnutia ústavného súdu jednotlivým stranám. Na brífingu o tom informoval predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.„V rámci neverejného zasadnutia pléna bolo umožnené dotknutým sudcom vyjadriť sa k žiadosti generálneho prokurátora. Ústavný súd nerozhodoval o vzatí, či nevzatí sudcov do väzby, ale len o súhlase na vzatie do väzby, o ktorej bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd, respektíve sudca pre prípravné konanie tohto súdu,“ uviedol Fiačan.Ako ďalej dodal, súd rozhodol po tajnom hlasovaní. Spresnil, že sudcovia, pri ktorých nebol daný súhlas s väzbou, sú aj naďalej trestne stíhaní. Mená sudcov, pri ktorých ústavný súd dal súhlas s väzbou, na brífingu Fiačan nepovedal. V piatok 13. marca by však podľa jeho slov mohli byť zverejnené.Právny zástupca Moniky Jankovskej Peter Erdös vo štvrtok po jej predvedení pred ústavný súd uviedol, že naďalej trvajú na tom, že nie je dôvod na jej väzobné stíhanie. „Klientka sa vyjadrila predovšetkým k ústavnoprávnym aspektom prípadného obmedzenia osobnej slobody. Trváme na tom názore, že nie je dôvod na väzobné stíhanie,“ uviedol.Právny zástupca nechcel konkretizovať, či jeho klientka zmenila stanovisko vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi. Pri odchode z funkcie štátnej tajomníčky tvrdila, že s ním nekomunikovala ani osobne, ani sprostredkovane.Zadržaní sudcovia sú spájaní s komunikáciou Kočnera cez aplikáciu Threema. Medzi zadržanými sú bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, sudkyne Denisa Cvikovú, Zuzana Maruniakovú či Miriam Repákovú.