Jankovská pôjde na slobodu, dostane monitorovací náramok

aktualizované 16. februára 15:54



Naďalej je hospitalizovaná v nemocnici

Špekulatívne priznanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) -Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) prepustil z väzby na slobodu obvinenú Moniku Jankovskú . Ako ďalej informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, väzbu obvinenej nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka.Súd uložil obvinenej aj povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu každú zmenu miesta pobytu, uložil jej tiež povinnosti a obmedzenia a nariadil kontrolu obvinenej technickými prostriedkami, konkrétne zariadením na určenie polohy.V prípade obvineného sudcu Richarda Molnára sudca zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby a, naopak, väzbu predĺžil do 11. júna. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.Monika Jankovská, ktorá sa na utorkovom zasadnutí súdu osobne nezúčastnila, bude pre sťažnosť prokurátorky musieť počkať vo väzbe na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR Ako uviedol jej obhajca Peter Erdös, sudca v ústnom odôvodnení rozhodnutia nespomenul zdravotné problémy obvinenej. Monika Jankovská sa však podľa neho necíti po psychickej stránke spôsobilá na výsluch a naďalej je hospitalizovaná vo väzenskej nemocnici v Trenčíne.Prokuratúra je, naopak, presvedčená, že vo veci je potrebné vykonávať ďalšie dokazovanie. Z tohto dôvodu žiadala väzbu predĺžiť.„Vyšetrovanie je náročné na čas, pretože je tam 21 obvinených a 49 skutkov, takže sa vykonávajú priebežne vyšetrovacie úkony," povedala dozorová prokurátorka Valéria Simonová. Doterajšie priznania Moniky Jankovskej podľa nej nie sú dostatočné. „Z môjho pohľadu je to také špekulatívne priznanie," dodala.Moniku Jankovskú a Richarda Molnára zadržali v marci 2020 v rámci akcie Búrka , ktorá bola zameraná na korupčnú trestnú činnosť sudcov. Odvtedy sú bývalá štátna tajomníčka a sudca stíhaní väzobne.Moniku Jankovskú museli 31. januára tohto roku eskortovať z banskobystrickej väznice do nemocnice. Dôvodom prevozu bolo nadmerné užitie liekov proti úzkosti.