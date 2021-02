Aupark Bratislava získal tretíkrát za sebou zelený certifikát na úrovni „double Excellent“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) -Certifikát BREEAM In-Use je určený pre prevádzkované budovy zohľadňujúce a podporujúce trvalú udržateľnosť. Aupark Bratislava získal certifikát po prvý raz v roku 2014, potom opakovane v rokoch 2017 a 2020. Pri každej certifikácii to bolo na úrovni "double Excellent", pričom uplynulý rok zaznamenal najlepšie skóre."Teší nás, že sme certifikát BREEAM na úrovni ´double Excellent´ s doteraz najvyšším ohodnotením získali ako ovocie našej filozofie neustáleho zlepšovania. Po prevzatí Aupark Bratislava od pôvodného majiteľa sa v uplynulých rokoch uskutočnilo niekoľko etáp jeho obnovy a modernizácie. Tie sa diali v súlade s našou stratégiou udržateľnosti. O to viac nás teší toto prestížne ocenenie, ktoré reflektuje náš prístup k celkovému manažmentu budovy obľúbenej nákupnej destinácie hlavného mesta,"Rekonštrukcia v Aupark Bratislava priniesla výrazné zmeny v celkovom dizajne centra. Najbadateľnejšia zmena sa uskutočnila v centrálnom átriu, kde boli výťahy, staré sklenené schodisko a fontána nahradené novými eskalátormi s kapacitou až 3 600 osôb za hodinu, úplne novým panoramatickým výťahom a fontánou so závesnými inštaláciami zo živých rastlín. V centre zároveň pribudli aj úplne nové šetrnejšie toalety, nové stropy, šetriace LED svetlá simulujúce prirodzené svetlo, navigačný systém centra a kompletne nové podlahy v celom centre."Urobili sme významné opatrenia v znížení produkcie odpadov a emisií, zvýšení ekologickej hodnoty okolia a vo zvýšení efektívnosti využitia vody. Podporili sme výrazne rozvoj cyklodopravy a elektromobilitu. Poskytujeme tak 33 nabíjacích staníc pre elektromobily,". Pútavou, a zároveň efektnou súčasťou jeho vonkajších priestorov je aj zelená stena, ktorá je súčasťou parkovacieho domu a spolu s vegetačnou strechou s včelími úľmi zvyšuje biodiverzitu okolia.Podľa štatistiky BRE Ltd je Aupark Bratislava jediná nehnuteľnosť na Slovensku, ktorá má hodnotenie "double Excellent" a v oboch parametroch (kvalita nehnuteľnosti a manažment prevádzky) najvyššie skóre.S BREEAM začala certifikácia udržateľnosti budov ešte v roku 1990 vo Veľkej Británii. Je to najstarší a jeden zo svetovo najrozšírenejších certifikačných systémov. Registrácia budovy v BREEAM prináša prístup k najpokročilejšiemu know-how v oblasti udržateľnosti budov na svete. BREEAM poskytuje optimálny návod, ako postaviť a spravovať udržateľnú, zdravú a efektívnu budovu. Budova sa v rámci certifikátu BREEAM hodnotí podľa nasledujúcich kritérií: Manažment, Zdravie, Energia, Transport, Voda, Materiály, Odpady, Využitie územia a ekológia, Znečistenie, Inovácie.Informačný servis