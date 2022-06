Janků vyčíta spravodajstvu RTVS manipulatívnosť, ako nový riaditeľ by zvýšil podiel reklamy pre športový okruh

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Spravodajstvo má vysielať informácie založené na vecnosti a overiteľnosti. Je nemysliteľné, že odborný príspevok komentuje politik. Veľa tém sa dostáva na obrazovku cez politické diskusie a chýbajú odborné.Na verejnom vypočutí pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá to povedal kandidát na post generálneho riaditeľa RTVS Peter Janků s tým, že spravodajstvu vyčíta „manipulatívnosť“.Základom riadenia je podľa kandidáta zdravá organizačná štruktúra. Janků uviedol, že chce prísť s novou organizačnou štruktúrou. Má aj typy ľudí, ktorých by obsadil do pozícií riaditeľov. V RTVS je podľa neho veľa profesionálov, stačí byť pozorný a títo ľudia sa nájdu.Navrhuje zvýšenie podielu reklamy pre športový okruh. Prihovára sa, aby sa tento problém riešil v zákone o RTVS. Programy, ktoré sa týkajú LGBTI komunity sa musia podľa neho robiť citlivo, aby neublížili. Poznamenal, že je za „naratív vzájomného rešpektu“ a tolerancie. O RTVS Janků povedal, že slúži ako prietokový ventil pre kamarátov pri výrobe relácií. Spomenul, že napríklad relácia Peniaze sa musí vyrábať v rámci interných kapacít RTVS.Janků je pesničkár, divadelný scénograf. Venoval sa tiež žurnalistike v investigatívnych reláciách v Slovenskej televízii, v Markíze či v TA3.