Rusi ničia únikové cesty zo Sjevjerodonecka, v závode Azot sú ešte stovky ľudí

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí vojaci obsadili väčšiu časť východoukrajinského mesta Sjevjerodoneck , ale ukrajinská armáda stále kontroluje priemyselnú oblasť mesta a chemický závod Azot, v ktorom sa podľa odhadov ukrýva 500 ľudí.Uviedol to guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj . „Približne 500 civilistov zostáva v závode Azot v Sjevjerodonecku, pričom 40 z nich sú deti," povedal guvernér. „Občas sa armáde niekoho darí evakuovať," dodal. Informuje o tom portál news.sky.com.Rusi však pomaly ničia únikové cesty z mesta. Dva z troch mostov spájajúcich Sjevjerodoneck so susedným mestom Lysyčansk sú už zničené. „Ak po novom bombardovaní most spadne, mesto bude naozaj odrezané. Nebude sa dať zo Sjevjerodonecka odísť autom," konštatoval Hajdaj. Dodal, že sa nedosiahli nijaké dohody o prímerí a o evakuačných koridoroch.