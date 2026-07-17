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 24hod.sk    Kultúra

17. júla 2026

Jánošíkove dni v Terchovej ponúknu počas piatich dní 32 programových blokov na desiatich pódiách


Tagy: Folklór Jánošíkove dni

Jedným z vrcholov festivalu bude vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý uvedie program Rozkvety - Od koreňov ku kvetom. „Pamäť - hodnota tradície“ bude ústrednou témou 64. ročníka ...



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66af5e9a4d58b331159341 scaled 1 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Jedným z vrcholov festivalu bude vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý uvedie program Rozkvety – Od koreňov ku kvetom.


„Pamäť – hodnota tradície“ bude ústrednou témou 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ktorý bude od 29. júla do 2. augusta pod Rozsutcom. Festival má medzinárodný charakter a počas svojej 35-ročnej histórie privítal desaťtisíce účinkujúcich z viac ako tridsiatich krajín sveta. Aj tento rok sa v Terchovej stretne takmer 1 650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Grécka a Kene. Počas piatich dní ponúkne festival až 32 programových blokov na desiatich pódiách.

Tohtoročná dramaturgia sa nesie v znamení pamäte. Cieľom je pripomenúť, že tradície nie sú len spomienkou na minulosť, ale živou súčasťou identity regiónu. Slávnostné otvorenie festivalu bude v rodnej osade Juraja Jánošíka. Ako informoval šéfdramaturg Jánošíkových dní Peter Cabadaj, program venovaný 90. výročiu narodenia spisovateľa a čestného občana Terchovej Ľubomíra Feldeka doplní premietanie dokumentu, dražba repliky Jánošíkovho vojenského kabáta, ohňová šou aj tradičná zbojnícka vatra s ľudovou hudbou Terchová.

Jedným z vrcholov festivalu bude piatkové vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý uvedie program Rozkvety – Od koreňov ku kvetom. V amfiteátri Nad bôrami zaznie spojenie špičkovej choreografie, hudby a slovenského folklóru. V sobotu sa na jednom pódiu predstavia najvýznamnejšie miestne muziky a folklórne telesá, ktoré oslávia jedinečnú terchovskú muziku – fenomén zapísaný už trinásť rokov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Záverečné tóny večera budú patriť monumentálnemu Terchovskému symfonickému orchestru a zboru.

Nedeľa bude patriť jednému z najsilnejších symbolov festivalu – 57. konskému vozovému sprievodu. Desaťročia patrí medzi najfotografovanejšie momenty Jánošíkových dní. Krojovaní furmani, muzikanti hrajúci priamo na vozoch a stovky divákov vytvárajú jedinečnú atmosféru. Festival uzavrie vystúpenie jubilujúceho Folklórneho súboru Liptov a finálové predstavovanie furmanov a muzík v amfiteátri Nad bôrami. Výnimočnú atmosféru dotvorí aj nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií, ktorú budú sprevádzať krojovaní muzikanti a speváci z Terchovej i zahraničia.

Počas celého festivalu čakajú návštevníkov výstavy, prezentácie tradičných remesiel, tvorivé dielne, škola ľudového tanca, živé vysielanie Rádia Regina, premietania filmov, koncerty world music či nočné muzicírovanie. Organizátori nezabudli ani na deti, pre ktoré pripravili samostatné folklórne programy, ani na seniorské súbory z celého Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Jánošíkove dni v Terchovej ponúknu počas piatich dní 32 programových blokov na desiatich pódiách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Folklór Jánošíkove dni
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