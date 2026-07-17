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17. júla 2026
Prvé ukážky historickej drámy Generál Golian, zverejnili teaser trailer jedného z najočakávanejších slovenských filmov roka – VIDEO, FOTO
Tvorcovia filmu chceli, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre. Slovenské ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Tvorcovia filmu chceli, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre.
Slovenské národné povstanie poznáme z učebníc dejepisu ako sled historických dátumov a vojenských operácií. Tvorcovia pripravovanej historickej drámy Generál Golian sa to však rozhodli zmeniť. Práve zverejnené prvé ukážky naznačujú, že divákov nečaká chladný heroický epos, ale hlboká ľudská dráma o cene za slobodu a rodinnom šťastí na pozadí dramatických historických udalostí.
Film Generál Golian je výnimočný v tom, že neprináša iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej, ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom Slovenského národného povstania Jánom Golianom a jeho manželkou Jarmilou.
Avšak práve v čase zúriacej 2. svetovej vojny a iba 3 týždne po narodení ich vytúženého syna Ivana je Ján Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
Hoci sú veľkolepé bojové scény prirodzenou súčasťou filmu a verne kopírujú históriu povstania, v ktorom bojovalo až 30 národov, jadro snímky leží inde. Je ním intímny pohľad do vnútra rodiny. „Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ prezrádza herec Ondrej Hraška. Pre stvárnenie generála bola kľúčová nielen jeho výrazná fyzická podobnosť, ale najmä psychologický rozmer postavy.
Miernu povahu generála vyzdvihuje aj režisér, scenárista a producent Juraj Štepka: „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť. Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca.“
Casting bol postavený na uveriteľnosti - vizuálnu podobnosť s historickými predlohami nepoprú obaja hlavní predstavitelia, ani Ondrej Hraška ani Anna Prášilová Fialová v úlohe Jarmily. Tvorcovia sa pri obsadzovaní zámerne vyhli klišé. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ vysvetľuje Štepka.
V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Multikultúrny rozmer SNP podčiarkne aj fakt, že vo filme zaznie až šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Film Generál Golian prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra. Historická dráma vznikla v koprodukcii STVR, jej vznik podporil Audiovizuálny fond, partnermi filmu sú Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.
SR, 2026
Réžia: Juraj Štepka
Scenár: Juraj Štepka, Peter Rajčák, Jan Gardner
Kamera: Juraj Chlpík
Hrajú: Ondrej Hraška, Anna Prášilová Fialová, Milan Mikulčík, Reiner Wöss, Robert Ritter, Matúš Kvietik, Juraj Bača, Adam Jančina, Onďrej Brzobohatý, Jevgenik Libezňuj a ďalší.
Produkcia: Radka Machalová, Juraj Štepka
Zdroj: SITA.sk - Prvé ukážky historickej drámy Generál Golian, zverejnili teaser trailer jedného z najočakávanejších slovenských filmov roka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské národné povstanie poznáme z učebníc dejepisu ako sled historických dátumov a vojenských operácií. Tvorcovia pripravovanej historickej drámy Generál Golian sa to však rozhodli zmeniť. Práve zverejnené prvé ukážky naznačujú, že divákov nečaká chladný heroický epos, ale hlboká ľudská dráma o cene za slobodu a rodinnom šťastí na pozadí dramatických historických udalostí.
Nie je to iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní
Film Generál Golian je výnimočný v tom, že neprináša iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej, ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom Slovenského národného povstania Jánom Golianom a jeho manželkou Jarmilou.
Avšak práve v čase zúriacej 2. svetovej vojny a iba 3 týždne po narodení ich vytúženého syna Ivana je Ján Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
Video: Teaser trailer filmu Generál Golian, historická dráma Juraja Štepku
Režisér Štepka chcel autentických hrdinov bez seriálových tvárí
Hoci sú veľkolepé bojové scény prirodzenou súčasťou filmu a verne kopírujú históriu povstania, v ktorom bojovalo až 30 národov, jadro snímky leží inde. Je ním intímny pohľad do vnútra rodiny. „Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ prezrádza herec Ondrej Hraška. Pre stvárnenie generála bola kľúčová nielen jeho výrazná fyzická podobnosť, ale najmä psychologický rozmer postavy.
Miernu povahu generála vyzdvihuje aj režisér, scenárista a producent Juraj Štepka: „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť. Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca.“
Casting bol postavený na uveriteľnosti - vizuálnu podobnosť s historickými predlohami nepoprú obaja hlavní predstavitelia, ani Ondrej Hraška ani Anna Prášilová Fialová v úlohe Jarmily. Tvorcovia sa pri obsadzovaní zámerne vyhli klišé. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ vysvetľuje Štepka.
V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Multikultúrny rozmer SNP podčiarkne aj fakt, že vo filme zaznie až šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Film Generál Golian prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra. Historická dráma vznikla v koprodukcii STVR, jej vznik podporil Audiovizuálny fond, partnermi filmu sú Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.
Generál Golian, 2026
- v kinách od 8, 10, 2026.
SR, 2026
Réžia: Juraj Štepka
Scenár: Juraj Štepka, Peter Rajčák, Jan Gardner
Kamera: Juraj Chlpík
Hrajú: Ondrej Hraška, Anna Prášilová Fialová, Milan Mikulčík, Reiner Wöss, Robert Ritter, Matúš Kvietik, Juraj Bača, Adam Jančina, Onďrej Brzobohatý, Jevgenik Libezňuj a ďalší.
Produkcia: Radka Machalová, Juraj Štepka
Zdroj: SITA.sk - Prvé ukážky historickej drámy Generál Golian, zverejnili teaser trailer jedného z najočakávanejších slovenských filmov roka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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