Japonci sprísňujú pred olympiádou opatrenia v Tokiu, šíri sa tam nákazlivejšia verzia COVID-19

Bary a reštaurácie musia zatvárať skôr

Opatrenia sprísnia aj v ďalších mestách

Letná olympiáda musí byť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská vláda sprísňuje opatrenia v boji s koronavírusom. Dôvodom je masívne šírenie nákazlivejšieho variantu ochorenia v Tokiu, ktoré bude v lete tohto roku hostiť tisícky športovcov z celého sveta na olympijských a paralympijských hrách.Japonská vláda vyhlási Tokio za oblasť so zvýšeným rizikom šírenia pandémie. Oznámil to v piatok predseda vlády Jošihide Suga . Dôvodom tohto kroku je aj skutočnosť, že vakcinačná kampaň v Japonsku viazne a väčšina obyvateľov japonskej metropoly sa zatiaľ nedala zaočkovať.Sprísnené opatrenia v hlavnom meste budú platiť od pondelka do 11. mája. Na ich základe môže guvernérka Toki a Juriko Koikeová nariadiť barom a reštauráciám skrátenie prevádzkových hodín. Zvýšený rizikový štatút počíta s kompenzáciami pre tých, ktorí dodržia pravidlá a pokutami v prípade ich porušenia.Mnohé prípady nákazy v Tokiu súvisia s návštevami nočných podnikov a reštaurácií. Najnovšie pribúdajú aj ľudia, ktorí sa nakazili v kanceláriách, zariadeniach starostlivosti o starších alebo v školách.Japonci tiež zvyšujú ostražitosť v boji s koronavírusom pre mesto Kjótó na západe krajiny a na južnej ostrovnej prefektúre Okinawa, kde v posledných týždňoch došlo k prudkému nárastu prípadov. Sprísnený status tam bude platiť až do 5. mája, do konca japonských sviatkov tzv. "Zlatého týždňa", aby ľudia menej cestovali."Urobíme všetko pre to, aby sme spomalili šírenie nákazy v najviac postihnutých oblastiach a zároveň zamedzili jej prenikaniu do ďalších častí krajiny,“ vyhlásil japonský premiér Suga.Napriek zhoršujúcej sa situácie s pandémiou ochorenia COVID-19 v Japonsku zostáva postoj Medzinárodného olympijského výboru nemenný.Spoločne s organizátormi hier si nepripúšťajú inú možnosť ako uskutočnenie najväčšieho športového sviatku v dňoch 23. júla - 8. augusta 2021. A to napriek tomu, že medzi japonským obyvateľstvom všeobecne panuje skepsa v súvislosti s organizáciou olympijských a paralympijských hier. Vyše 80 percent Japoncov si neželá, aby sa o rok odložené olympijské hry vôbec uskutočnili.