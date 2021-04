Klobučník po prekonaní COVID-19 konečne bez bolestí, dokonca si vybojoval miestenku na ME v Budapešti

Klobučník predviedol najlepšie výkony

Konečne bez bolestí po COVID-19

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prvý deň plaveckých súťaží na kvalitne obsadenom plaveckom mítingu vo švédskom Štokholme priniesol radosť aj slovenskej výprave. Tomáš Klobučník výkonom 2:16,21 min ovládol B-finále na 200 m prsia a vďaka zisku 793 FINA bodov splnil B-limit na tohtoročné majstrovstvá Európy v dlhom bazéne.Rovnaký počin predviedla na 200 m voľný spôsob aj Martina Cibulková, jej výkon 2:02,99 min mal hodnotu 775 bodov. Európsky šampionát v plaveckých športoch sa uskutoční v dňoch 10.- 23. mája 2021 v Budapešti."Tomáš Klobučník sa po dlhom zápase so zdravotnými problémami spôsobenými Covidom-19 vracia späť. Už v ranných rozplavbách v disciplíne 200 m prsia mu tesne uniklo A-finále, ale čas 2:16,66 min mu priniesol miestenku na májové ME v plávaní v Budapešti. Vo večernom B-finále, ktoré suverénne ovládol, si čas ešte vylepšil na 2:16,21 min. Sú to jeho najlepšie osobné výkony v danej disciplíne za posledný rok," zhodnotil tréner Karel Procházka v tlačovej správe Slovenskej plaveckej federácie."Teším sa, že sa mi podarilo kvalifikovať sa na ME v Budapešti. Nevedel som, čo od toho presne čakať, keďže jednotlivé ukazovatele na tréningu boli podstatne lepšie oproti tomu ako to vyzeralo, keď som bol po Covide. To sa vôbec nedalo porovnať. Je to dobrý odrazový mostík smerom k ostatným pretekom," komentoval Tomáš Klobučník.Tridsaťročný topoľčiansky rodák sa po prekonaní nákazy koronavírusom po dlhšom čase konečne cíti dobre."Nemám už bolesti a tlak na hrudi. Je to naozaj lepšie, už len dobehnúť výpadok a vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu ďalšej prípravy," pokračoval účastník OH 2012 v Londýne.Vo výbere trénerského triumvirátu Karel Procházka, Matej Kuchár a Michal Knihár je v Štokholme spolu 10 plavcov a podľa vyjadrení v tíme vládne veľmi príjemná atmosféra."Som milo prekvapený, aká atmosféra je tu medzi nami. Navzájom sa dosť podporujeme a všetci spolu vychádzame absolútne bezproblémovo. Ja môžem len súhlasiť s tým, že sme súdržní," dodal Klobučník.