Japonci vypustili raketu HII-A s lunárnym modulom a röntgenovým teleskopom, skúmať chcú vznik vesmíru (video)

Chcú zistiť, čo sa nachádza medzi galaxiami

Pristátie bude až v novom roku

India sa na Mesiac dostala, Rusi nie

7.9.2023 (SITA.sk) - Japonsko vo štvrtok vypustilo raketu s röntgenovým teleskopom, ktorý bude skúmať počiatky vesmíru, a tiež malý lunárny modul. Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) vysielala štart rakety HII-A z vesmírneho strediska Tanegašima na juhozápade Japonska v priamom prenose.Trinásť minút po štarte raketa vyniesla na obežnú dráhu Zeme družicu s názvom X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), ktorá bude merať rýchlosť a zloženie toho, čo sa nachádza medzi galaxiami."Tieto informácie pomáhajú pri skúmaní toho, ako vznikali nebeské objekty, a dúfame, že povedú k vyriešeniu záhady vzniku vesmíru," uviedla JAXA.V spolupráci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) bude JAXA skúmať silu svetla pri rôznych vlnových dĺžkach, teplotu objektov vo vesmíre a ich tvary a jas.Na palube najnovšej japonskej rakety bol aj ľahký lunárny modul SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), ktorý by sa mal podľa vesmírnej agentúry dostať na obežnú dráhu Mesiaca až o tri alebo štyri mesiace a o pristátie sa pravdepodobne pokúsi začiatkom budúceho roka.Pristávací modul sa úspešne oddelil od rakety približne 45 minút po štarte a následne pokračoval po správnej dráhe, aby nakoniec pristál na Mesiaci.Agentúra AP pripomína, že tento krok prichádza v čase, keď sa svet opäť zaoberá výzvou dostať sa na Mesiac. Dosiaľ tam pritom úspešne pristáli len štyri krajiny - USA, Rusko, Čína a India.India minulý mesiac pristála v blízkosti južného pólu Mesiaca. Podarilo sa jej to pritom len niekoľko dní po tom, čo Rusko neuspelo pri pokuse po prvý raz za takmer polstoročie sa vrátiť na Mesiac. Pristávací modul japonskej súkromnej spoločnosti ispace zase v apríli havaroval pri pokuse o pristátie na Mesiaci.