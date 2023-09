Riaditeľka DPOH: Kampaň na novú sezónu mala otvoriť kritickú debatu

Reklamná kampaň a vizuál na novú divadelnú sezónu Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave mala otvoriť kritickú debatu, divadlo nedehonestuje. Uviedla to riaditeľka DPOH Valéria Schulczová s tým, že sa podľa nej treba kriticky pozrieť na minulosť, pretože sa začínajú opakovať chyby.





"Grafika nezobrazuje, komu divadlo patrí. Metaforicky prináša to, aké témy sa v divadle spracovávajú a že stojíme na strane minorít, ktoré sú majoritou skutočne považované za ľudí druhej kategórie," skonštatovala Schulczová. Tvrdenia o tom, že divadlo zobrazením dúhovej či ukrajinskej vlajky zrádza národné záujmy Slovenska, dôrazne odmieta.Šírenie nenávisti a nesolidárnosti so slabšími, utlačovanými či napadnutými, prípadne robiť z obete páchateľa, považuje za nepochopiteľné. Pripisuje to aj mimoriadne polarizovanej spoločnosti. Ako tvrdí, agresivita prekročila únosnú mieru."Návrhom vitráže sme chceli povedať, poďme sa kriticky pozrieť na našu minulosť. Lebo začíname opakovať chyby z minulosti a radostne vzad kráčame v ústrety, čo nás pravdepodobne čaká," poznamenala Schulczová s tým, že debatu chceli rozprúdiť redefiníciou obsahu vitráží Janka Alexyho, s ktorými je mestské divadlo medzi verejnosťou najviac identifikované.Šéfka divadla nesúhlasí s tvrdeniami o dehonestovaní Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého hlavu drží v ruke jedna z vyobrazených postáv. Odkazuje na Hamleta, ktorý sa, držiac v ruke lebku, pýta známe byť či nebyť. Pripomína tiež, že práve Hviezdoslav ako prvý preložil Hamleta a divadlo ho považuje za svoj symbol. "Považovali sme to za mimoriadne dôstojné. Ale zjavne k takejto vizualizácii treba určité vzdelanie, ktoré u niektorých absentuje alebo je zatienené negáciou a zlobou," podotkla riaditeľka.Motívom aktuálnej kampane DPOH je umelecká technika vitráž známa z minulých budovateľských období. Zobrazení sú na nej mladí ľudia, niektorí majú v rukách ukrajinskú, antifašistickú a dúhovú vlajku. Jeden drží v rukách odseknutú hlavu Hviezdoslava.Kampaň vyvolala pozitívne i negatívne reakcie. Nesúhlasí s ňou Matica slovenská, ktorá pred divadlo na stredu zvoláva protest. Hlavné mesto v reakcii pre TASR označilo vizuál za vtipný a provokatívny. Podotýka, že divadlo poskytuje priestor mladým tvorcom a je otvorené pre invenčné umelecké projekty.