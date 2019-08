Japonec Kubo zamieril z Realu Madrid na hosťovanie do RCD Mallorca

Takefusa Kubo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. augusta (TASR) - Real Madrid poslal 18-ročného japonského futbalistu Takefusu Kuba na celosezónne hosťovanie do RCD Mallorca. Mladý ofenzívny stredopoliar bude s novými spoluhráčmi prvýkrát trénovať v piatok. Nováčik najvyššej španielskej súťaže si v nedeľu zmeria sily doma so San Sebastianom, v úvodnom kole zdolal Eibar 2:1."Biely balet" angažoval Kuba, ktorého v rodnej krajine prezývajú "japonský Messi", v júni z FC Tokio za sumu vo výške približne dva milióny eur. Podarilo sa mu to na úkor FC Barcelona, kde talentovaný hráč pôsobil v akadémii od svojich desiatich rokov. V roku 2015 sa však musel vrátiť do Japonska pre trest, ktorý katalánsky klub dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).citovala agentúra AFP stanovisko Realu.dodala Mallorca. Kubo debutoval v najcennejšom drese v júni proti Salvádoru.