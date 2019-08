Slovenský štvorkajak na 500 m postúpil na MS suverénne do semifinále

Slovenský štvorkajak v zložení zľava Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek po rozjazde K4 na 500 m na II. Európskych hrách v Minsku 25. júna 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Szeged 22. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek sa na MS v Szegede suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále na olympijskej 500 m trati. Vo štvrtok podvečer vyhral tretiu rozjazdu pred loďami Bieloruska a Ukrajiny.Pre K4 sú MS jediná šanca dostať sa na OH 2020. Účasť v Tokiu si vybojuje desať lodí, no musia tam byť zastúpené minimálne štyri kontinenty a slovenská káštvorka potrebuje skončiť do šiesteho miesta.