Japonská burza aj burzy v USA výrazne vzrástli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Tokio 13. decembra (TASR) - Japonská burza v piatok výrazne posilnila a nasledovala Wall Street, ktorá vo štvrtok (12. 12.) stanovila nové rekordné maximá. Akcie podporili nádeje na uzavretie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, rovnako ako presvedčivé víťazstvo konzervatívcov v Británii, ktoré otvára cestu pre dokončenie brexitu.Kľúčový tokijský index Nikkei 225 v piatom vyskočil o 598,29 bodu alebo 2,55 % a uzavrel na 24.023,10 bodu, čo bolo najviac od začiatku vlaňajšieho októbra. Index si za celý uplynulý týždeň pripísal 2,9 %. Širší index Topix v piatok stúpol o 27,15 bodu alebo 1,59 % na 1739,98 bodu. Za celý týždeň sa zvýšil o 1,6 %." uviedol analytik firmy SBI Securities Kyoko Amemiya. Dodal, že obe tieto správy znižujú neistotu.Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average si vo štvrtok polepšil o 220,75 bodu alebo 0,79 % a uzavrel na 28.132,05 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,86 % na 3168,57 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,73 % na 8717,32 bodu.Americký prezident Donald Trump vo štvrtok napísal na Twitteri, že USA a Čína sú veľmi blízko uzavretiu dohody. "Blížime sa k veľkej dohode s Čínou. Chcú ju a my tiež!"Podľa New York Times sa obe strany v princípe dohodli na podmienkach prvej fázy dlho očakávanej obchodnej dohody a že Trump sa k nej oficiálne vyjadrí v piatok. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami by USA mali zrušiť zavedenie nových ciel na čínske tovary, ktoré mali začať platiť v nedeľu (15. 12.) a zaviazali sa znížiť doteraz zavedené clá na čínske tovary o 50 %. Čína zasa sľúbila napríklad nákup veľkého objemu poľnohospodárskych produktov z USA.