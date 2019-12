Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú niektoré horské priechody uzavreté

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) – Horské priechody (HP) Vernár, Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú však zjazdné. Informuje o tom Slovenská správa ciest na webstránke Zjazdnost.sk.Povrch niektorých vozoviek je vlhký až mokrý, okrem úseku D3 Svrčinovec - Skalité, kde je vrstva čerstvého snehu do jedného centimetra. Väčšina horských priechodov je prejazdná.Na cestách II/535 Palcmanská Maša - Sykavka, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa nachádza vrstva čerstvého alebo utlačeného snehu s hrúbkou piatich až desiatich centimetrov.Na HP Dobšiná, Homôlka, Herlianske sedlo, Chorepa, Šturec, Donovaly, Pezinská Baba, Huty, Látky-Prašivá, Javorník, Fačkov, Branisko, Vernár, Podspády, Vrchslatina, Besník, Čertovica, Huty, Šútovce, Zbojská a Štós sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do hrúbky jedného až troch centimetrov. Na HP Súľová a Grajnár sa nachádza vrstva kašovitého snehu s hrúbkou piatich až desiatich centimetrov a v okolí Dolného Kubína je hmla s dohľadnosťou do 100 metrov.