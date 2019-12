Japonská centrálna banka úroky ani stimuly nezmenila

Bank of Japan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) vo štvrtok oznámila, že úrokové sadzby aj masívny balík stimulov ponecháva na doterajšej úrovni. A nezmenila ani prognózu pre ekonomiku napriek zvýšeniu dane z predaja, ktoré zasiahlo výdavky spotrebiteľov.Kľúčový úrok BoJ tak zostáva v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Rozhodol o tom menový výbor banky v pomere hlasov sedem proti dvom. Cieľom negatívneho úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali, ako si ichv BoJ, a podporili tak investície a rast hospodárstva.Banka potvrdila aj svoj ďalší cieľ, udržať výnos z 10-ročných japonských štátnych dlhopisov na úrovni približne 0 %. Zopakovala tiež, že nebude váhať prijať ďalšie opatrenia, vrátane zníženia úrokov, ak to bude potrebné na to, aby dosiahla svoj cieľ, ktorým je cenová stabilita.Banka potvrdila aj svoju prognózu pre ekonomiku, ktorá si podľa nej udržuje mierny rast. A domnieva sa, že spomalenie globálnej ekonomiky bude mať len obmedzený vplyv na domáci dopyt namiesto toho, aby sa zvyšoval.BoJ však zhoršila odhad vývoja priemyslu po jeho prudkom poklese v októbri. Pripomenula ale, že k tomu čiastočne prispeli prírodné katastrofy. A uviedla tiež, že verejné investície sa mierne zvýšili.Banka najnovšie očakáva, že domáci dopyt aj napriek zvýšeniu spotrebnej dane ožije vďaka vysoko prispôsobivým finančným podmienkam na trhu a aktívnym vládnym výdavkom.Globálny výhľad sa od predchádzajúceho zasadania BoJ zlepšil, keďže USA a Čína dosiahli pokrok v obchodných rokovaniach a je väčšia aj pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie po dohode.