Pri zimných športoch nepodceňujte riziká a dbajte na prevenciu

Bratislava 19. decembra (OTS) - Patrí k tomu nielen správna výstroj, oblečenie ale aj prevencia v podobe správne nastaveného poistenia.,“ uvádza riaditeľka Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS)“ priblížila. Podľa jej slov najčastejšie sa jednalo o úrazy končatín, či už zlomeniny alebo poranenia kĺbov ale aj úrazy hlavy či chrbtice. „,“ dodala na záver riaditeľka.Dôležité je ešte pred samotnou cestou na hory nezabúdať na správne poistenie. Nemusí to byť pritom iba klasické cestovné poistenie, ktoré kryje riziká spojené so zimným športovaním na Slovensku či v zahraničí. S úrazovým a zdravotným poistením, ktoré si ľudia bežne uzatvárajú, získa človek finančnú podporu napríklad v prípade zlomeniny, ktorou si môže zabezpečiť odľahčenú verziu sadry, prípadne uhradiť rehabilitáciu. Správne nastavené úrazové a zdravotné poistenie taktiež vykompenzuje ušlý príjem v prípade práceneschopnosti.,“ vysvetlila produktová špecialistka MetLife SlovenskoPodľa Polekovej by si mali ľudia overiť, čo pokrýva ich poistenie špeciálne pred cestou do zahraničia. „,“ dodala. Každoročne totižto pribúda aj počet zranených slovenských lyžiarov napríklad v Rakúsku, Taliansku či iných krajinách.MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.