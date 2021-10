Japonská princezná Mako sa vydá za svojho neurodzeného snúbenca, banket sa konať nebude

Vzdá sa kráľovského postavenia

Vzdala sa 150 miliónov jenov

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská princezná Mako sa tento mesiac vydá za svojho snúbenca Keia Komura. Dvojica zaregistruje svoje manželstvo 26. októbra a následne bude mať spoločnú tlačovú konferenciu, informoval úrad cisárskej rodiny. Ako tiež uviedol, nebude sa konať žiaden svadobný banket ani ďalšie rituály, keďže ich svadba nemá podporu u časti verejnosti.Slabú podporu verejnosti má sobáš netere cisára Naruhita pre finančný spor týkajúci sa jej budúcej svokry. Kontroverzia o tom, či peniaze, ktoré Komurova matka prijala od bývalého snúbenca a minula ich na synovo vzdelanie, boli dar alebo pôžička, dostala cisársku rodinu do trápnej situácie a viedla k verejným výčitkám, pre ktoré svadbu odložili o viac ako tri roky.Takmer 30-ročná Mako sa zoznámila s právnikom Komurom počas štúdií na tokijskej Medzinárodnej kresťanskej univerzite a svoje zasnúbenie oznámili v septembri 2017. Keďže je jej snúbenec neurodzeného pôvodu, princezná sa svadbou vzdá svojho kráľovského postavenia. Dvojica by mala ešte tento rok začať budovať spoločný život v New Yorku, kam Komuro v roku 2018 odišiel študovať právo.Mako by ako odchádzajúca členka cisárskej rodiny mala dostať 150 miliónov jenov. Podľa predstaviteľov paláca to však odmietla a bude tak prvou členkou cisárskej rodiny od druhej svetovej vojny, ktorá po svadbe s radovým občanom nedostane danú platbu.Úrad cisárskej rodiny tiež informoval, že princeznej nedávno diagnostikovali duševnú poruchu, ktorú lekári v paláci opísali ako formu traumatickej stresovej poruchy.V Japonsku môžu na cisársky trón usadnúť len muži. Členky cisárskej rodiny sa zase v prípade svadby s neurodzeným mužom musia vzdať svojho postavenia. To má za následok zmenšovanie cisárskej rodiny aj nízky počet nástupcov na trón.