Jemnejšie opatrenia pomáhajú gastroprevádzkam, ich počet stúpol

Najviac prevádzok vzniklo v júni

Prešli na online objednávky

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku v tomto roku do konca leta vzniklo 1 134 nových gastro podnikov. Pre koronakrízu však zároveň aj 637 zaniklo. Najviac reštaurácií vzniklo pred letnými prázdninami, kedy sa očakávalo rapídnejšie uvoľnenie opatrení.V júni vzniklo 219 nových prevádzok na Slovensku, nasledoval máj, kedy bolo registrovaných 189. Podnikanie v gastre ukončilo do konca leta 74 eseročiek a akciových spoločností a 563 fyzických osôb – podnikateľov.Najviac podnikateľov ukončilo podnikanie v sektore reštauračných služieb v mesiacoch január (103) a máj (109). Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet Reštauračné služby patrili k najohrozenejším odvetviam, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla. Kým mnohí podnikatelia nedokázali niekoľko mesačný výpadok tržieb prežiť, iní dokázali nájsť spôsoby, ako prevádzky zachrániť. „Podľa našej analýzy aktuálne na Slovensku podniká 21 111 reštaurácií, z toho 9 348 riadia právnické osoby, zvyšok fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Oproti minulému roku tak evidujeme celkový nárast o 792 prevádzok,“ objasnila dáta analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová Zároveň dodala, že mnoho podnikateľov prešlo v čase koronakrízy na online objednávkový systém donášky jedál, mnohé zaviedli tzv. výdajné okienka, čo dokázalo pokryť náklady. „Desiatky prevádzok však práve pre pandémiu muselo svoj biznis ukončiť,“ dodala Petra Štěpánová.Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov.