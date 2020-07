Japonská raketa vynesie do vesmíru prvú arabskú sondu Amal, ktorá bude skúmať Mars (naživo)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Japonská raketa H-IIA, ktorá z odľahlého ostrova Tanegašima vynesie do vesmíru prvú arabskú sondu na skúmanie Marsu, je pripravená na pondelkový štart.Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries, ktorá arabskej misii poskytuje danú raketu, v nedeľu oznámila, že štart sa uskutoční v pondelok o 6:58 miestneho času (v nedeľu o 23:58 stredoeurópskeho letného času). Prípravy sú kompletné a raketa je už na odpaľovacej rampe, dodali predstavitelia spoločnosti.Štart prvej arabskej misie na Mars bol pôvodne naplánovaný na minulú stredu, ale v dôsledku nepriaznivého počasia ho dvakrát odložili.Sonda Amal (v preklade nádej, pozn. red) zo Spojených arabských emirátov by sa mala dostať k Marsu vo februári 2021. Okolo Červenej planéty by mala obiehať najmenej dva roky. Sonda bude vybavená tromi typmi senzorov, ktoré budú po prvý raz merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období.Spojené arabské emiráty, ktoré sú v oblasti vesmírneho vývoja v podstate nováčikom, dosiaľ úspešne vyslali do vesmíru tri pozorovacie družice. Žiadne z ich zariadení však zatiaľ nešlo za orbitu Zeme.V nadchádzajúcich dňoch by mali vyštartovať aj ďalšie dve misie na Mars - americká a čínska. Japonsko si na rok 2024 naplánovalo misiu na mesiac tejto planéty.