Japonské liehovary nedokážu uspokojiť dopyt po whisky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 12. októbra (TASR) - Prvýkrát po dvoch desaťročia musia zamestnanci liehovaru Nikka Whisky pracovať vo dne aj v noci, aby uspokojili globálny dopyt po whisky vyrobenej v Japonsku. Napriek tomu najlepšie "plody" ich práce sa pravdepodobne neobjavia na trhu skôr ako za desať rokov, vzhľadom na čas potrebný na zrenie tých najlepších ročníkov.Japonskí liehovarníci na jednej strane profitujú, ale zároveň sú aj obeťou celosvetového smädu po whisky. Podľa prieskumu spoločnosti Euromonitor International by tento trh mal za päť rokov do roku 2023 vzrásť o 19 % na 147,6 miliardy USD (133,82 miliardy eur).Krajina vychádzajúceho slnka si stabilne získava povesť producenta kvalitnej whisky, ale pre dlhotrvajúci čas zrenia nie sú jej výrobcovia schopní uspokojiť súčasný rast dopytu.Liehovar Nikka, ktorý vlastní najväčšia japonská pivovarnícka spoločnosť Asahi Group Holdings, urýchlene rozširuje výrobu. Liehovar, ktorému patria whisky značiek Taketsuru, Yoichi a Miyagikyo, sa rozhodol investovať 65 miliárd jenov (548,43 milióna eur) do zvýšenia produkcie o 20 % v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Postaví novú infraštruktúru a zdvojnásobí pracovné zmeny. Nikka je po Suntory druhým najväčším japonským producentom whisky.Hovorca spoločnosti Asahi Masato Išihara priznal, že Nikka momentálne nedokáže uspokojiť dopyt. Ten bude podľa neho ešte rásť, keďže „povesť japonskej whisky sa šíri na domácom aj zahraničnom trhu“.Analytici odhadujú, že celkový dopyt po japonskej whisky sa bude do roku 2022 zvyšovať o 7 % ročne.Domáci dopyt po japonskej whisky dosiahol vrchol v roku 1983 podľa národného daňového úradu. Následne sa spomalil, keď sa zmenil vkus zákazníkov, čo tiež spôsobilo, že niektoré liehovary znížili výrobu. V uplynulom desaťročí si však japonská whisky znova získala fanúšikov, a nielen doma, ale aj v zahraničí. No vzhľadom na čas zrenia dodávky nestačia uspokojiť dopyt.(1 EUR = 1,1030 USD; 1 EUR = 118,52 JPY)