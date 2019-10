Rozlúčky s Karlom Gottom pokračujú zádušnou omšou v pražskej katedrále

Majster Karel Gott. Foto: PR Karel Gott Foto: PR Karel Gott

Praha 12. októbra (TASR) - Lúčenie sa so zosnulým českým spevákom Karlom Gottom pokračuje v sobotu, na ktorú vláda ČR vyhlásila štátny smútok. V Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade sa o 11.00 h začala zádušná omša, na ktorej si umelca uctia pozvané osobnosti.Verejnosť môže rozlúčku s Karlom Gottom sledovať na veľkoplošných obrazovkách na Hradčianskom námestí a na treťom nádvorí Pražského hradu, pred ktorého bránou sa prví fanúšikovia zosnulého speváka začali schádzať už po siedmej hodine. Informácie priniesla spravodajská televízia ČT24 a portály Novinky.cz a iDNES.cz.Zádušnú omšu vedie pražský arcibiskup Dominik Duka, s príhovorom o Karlovi Gottovi by mala vystúpiť herečka Jiřina Bohdalová, pričom duchovné piesne od Césara Francka a Franza Schuberta zaspievajú Eva Urbanová, Štefan Margita a Lucie Bílá.Na bohoslužbách sa zúčastňujú vrcholní českí politici vrátane prezidenta Miloša Zemana a premiéra Andreja Babiša. Na omšu prišli aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).Omša bude trvať približne hodinu a pol. V jej závere čestná stráž za zvuku katedrálneho zvonu vynesie rakvu z katedrály a uloží ju do pohrebného vozu, ktorý prejde okolo miest určených pre verejnosť.Po tejto verejnej rozlúčke sa s umelcom naposledy v súkromní rozlúčia aj jeho najbližší. Podľa informácií denníka Právo nechá rodina spevákove pozostatky spopolniť v motolskom krematóriu, kam ich prepravia za zvýšených bezpečnostných opatrení.Zatiaľ nie je jasné, čo bude nasledovať po tom, teda kde urnu s popolom Karla Gotta uložia. Ako o najpravdepodobnejšom mieste sa hovorí o Slavíne, najvýznamnejšom českom cintoríne na pražskom Vyšehrade, čo však rodina dosiaľ nepotvrdila, píšu Novinky.cz.Karel Gott zomrel 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred poldruha rokom.