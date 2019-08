Japonsko a USA sa pokúsia dosiahnuť širšiu dohodu o obchode

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonsko a USA súhlasili, že sa sústredia na dosiahnutie širšej bilaterálnej dohody o obchode do septembra tohto roka. Ich cieľom je preklenúť rozdiely v názoroch na clá na hovädzie mäso a pre automobilový priemysel. Informovali o tom v nedeľu noviny Nikkei.Americký prezident Donald Trump, ktorý sľúbil svojim voličom, že "" z jeho pohľadu neférové obchodné podmienky pre USA, nalieha na Tokio, aby urýchlilo obchodné rokovania. Tie by Američanom otvorili japonský trh s poľnohospodárskymi produktmi, čo je v ázijskej krajine politicky citlivé odvetvie.Nikkei s odvolaním sa na neidentifikované zdroje napísal, že na septembrovom termíne sa dohodli v piatok (2. 8.) japonský minister hospodárstva Tošimitsu Motegi a americký obchodný zástupca Robert Lighthizer vo Washingtone.Obe strany dúfajú, že budú mať hotový návrh širšej dohody v čase, keď sa japonský premiér Šinzó Abe stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom na okraji Valného zhromaždenia OSN naplánovaného na koniec septembra v New Yorku.V piatok Motegi po stretnutí s Lighthizerom novinárom povedal, že obe strany dosiahli „“ pri odstraňovaní rozdielov v názore na obchod a dohodli sa, že sa tento mesiac zorganizuje ďalšie stretnutie na úrovni ministrov.Washington sa usiluje o skoré otvorenie japonského trhu s poľnohospodárskymi produktmi vrátane zníženia ciel aktuálne na úrovni 38,5 % na dovoz hovädzieho mäsa z USA. Japonsko zase žiada zrušenie amerických ciel na japonské priemyselné výrobky.Trump a Abe by tiež mohli diskutovať o nejakej forme obchodnej dohody už koncom tohto mesiaca, keď sa stretnú na summite skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), dodal Nikkei.