Nemecká vláda kritizovala zatknutie stoviek ľudí na proteste v Moskve

Zákrok polície počas protestu v Moskve, archívna snímka.

Berlín/Moskva 4. augusta (TASR) - Nemecká vláda kritizovala v nedeľu pozatýkanie niekoľkých stoviek ľudí počas sobotňajšej demonštrácie v ruskej metropole Moskva, píše agentúra DPA.," uviedla v nedeľu hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí.Nemecká diplomacia podľa nej očakáva "" všetkých pokojných demonštrantov.Polícia v sobotu na úradne nepovolenom proteste na Puškinovom námestí v centre Moskvy zadržala 828 ľudí, uviedla ruská organizácia OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach.Ruské ministerstvo vnútra uvádza, že úrady zadržali okolo 600 ľudí z celkového počtu približne 1500 demonštrantov, ktorí sa zúčastnili na nepovolenom opozičnom politickom zhromaždení v centre Moskvy.," dodala hovorkyňa nemeckej diplomacie s tým, že Rusko musí základné práva svojich obyvateľov chrániť.Sobotňajšie zhromaždenie bolo namierené proti rozhodnutiu moskovskej mestskej rady v súvislosti s vylúčením niektorých opozičných kandidátov zo septembrových volieb do Moskovskej mestskej dumy.Zmienené protest bol tretím v ostatných týždňoch. Podporovateľov opozície pobúrilo, že niektorým jej kandidátom odmietli možnosť kandidovať v septembrových voľbách do mestských zastupiteľstiev.Uplynulú sobotu (27. júla) zadržali bezpečnostné zložky asi tretinu z odhadovaných 3.500 účastníkov protestu. Tisíce ľudí sa vtedy zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde požadovali zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách.Bol to najväčší počet zadržaných na proteste v Rusku v poslednom desaťročí, povedala pre DPA nezávislá monitorovacia organizácia OVD-Info.