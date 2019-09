Japonsko bude rokovať s Južnou Kóreou o opatreniach na kontrolu vývozu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 20. septembra (TASR) - Japonsko bude rokovať s Južnou Kóreou o svojich opatreniach na kontrolu vývozu do tejto krajiny. Oznámil to v piatok japonský minister obchodu Isšu Sugawara.Tokio súhlasilo so žiadosťou Soulu o konzultácie v rámci urovnávania vzájomných sporov prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).povedal Sugawara na tlačovej konferencii.Japonský minister zahraničných vecí Tošimitsu Motegi na separátnom brífingu uviedol, že sa stretol so svojím juhokórejským partnerom.Začiatkom tohto týždňa Južná Kórea iniciovala spor na pôde WTO proti japonským vývozným limitom. Tokio najprv začiatkom júla zaviedlo kontroly na vývoz materiálov používaných pri výrobe čipov a displejov do Južnej Kórey. Neskôr sa rozhodlo rozšíriť kontrolu vývozu na všetky citlivé materiály s platnosťou od 28. augusta.V stredu (18. 9.) zase Južná Kórea vyradila Japonsko zo zoznamu dôveryhodných obchodných partnerov. To znamená, že firmy, ktoré vyvážajúdo Japonska, budú odteraz potrebovať osobitné povolenia.Južná Kórea sa chce prostredníctvom dvojstranných konzultácií s Japonskom pokúsiť o ukončenie exportných obmedzení. A ak rozhovory nevyriešia tieto problémy, požiada o rozhodnutie WTO, uviedlo juhokórejské ministerstvo obchodu. Vzťahy medzi oboma krajinami sú už desaťročia napäté v dôsledku koloniálnej nadvlády Japoncov na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945. Toto napätie sa ešte zvýšilo po niekoľkých rozhodnutiach juhokórejských súdov, ktoré nariadili japonským firmám odškodniť obete. Podľa Japonska bola táto otázka vyriešená v rámci dohody o normalizácii vzťahov z roku 1965.