LANXESS: Elektromobily majú šancu vďaka špeciálnym plastom

Bez užšej spolupráce firiem, štátov a úradov to nepôjde

Vysokoodolné plasty sú nevyhnutné pre rozvoj elektromobility

Plasty nevyhnutné pre batérie elektromobilov

O spoločnosti Lanxess

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Európska únia v snahe zmierniť klimatické zmeny už dávnejšie zásadne sprísnila emisné limity pre nové autá. Odpoveďou automobilového priemyslu je bezprecedentná podpora elektromobility. Na tú nadväzujú aj jednotlivé členské štáty budovaním potrebnej infraštruktúry, ako aj dotačnými schémami. Slovensko aktuálne vyhlásilo najnovšie kolo s rekordne vysokou dotáciou 10-tisíc eur alebo 35 percent obstarávacej ceny vozidla. Aby sa však elektromobilita skutočne rozšírila, musí prekonať niekoľko prekážok. Výrazne jej v tom môžu pomôcť tzv. vysokoodolné plasty.Z aktuálnych prieskumov a štúdií vrátane štúdií nemeckého Zukunftinstitut vyplýva, žeĎalším dôležitým kritériom sú obstarávacie náklady. Komplexné rozšírenie nabíjacích staníc pre elektromobily patrí už dnes medzi najvyššie priority v priemysle, vo výskume, ako aj na politickom poli nielen. Širšiemu rozvoju elektromobility by tiež pomohlo, ak by na nový pohon prešli okrem iného aj úžitkové vozidlá a autobusy. V mnohých ohľadoch ide zatiaľ o priekopnícku aktivitu, ku ktorej svojimi inováciami prispieva aj spoločnosť LANXESS. "Pre zákazníkov z automobilového priemyslu na celom svete je LANXESS nielen dlhoročným silným partnerom, ale tiež hnacou silou a inovátorom vývoja nových riešení. Stále viac to platí aj pri podpore elektromobility a rozširovaní jej infraštruktúry," hovorí Michael Zobel, riaditeľ HPM business unit v spoločnosti LANXESS.Ďalším kľúčom k úspechu na trhu s elektrickou mobilitou je tiež užšia spolupráca medzi firmami. Veľké aj malé spoločnosti stále častejšie spolupracujú, aby spoločne rozvíjali udržateľné koncepty a inovatívne technológie, a pomaly ale iste tak pomáhali meniť celý segment automobilového priemyslu.Pre nástup a ďalší rozvoj elektromobility je absolútne kľúčový dostatočný počet nabíjacích staníc a úprava celkovej infraštruktúry. S tým súvisia mnohé otázky a výzvy, primárne v oblasti materiálov. "Napríklad napätie v zásuvkách alebo nabíjacích kábloch pre elektromobily je výrazne vyššie, ako sa všeobecne predpokladá," uvádza Julian Haspel, vedúci tímu e-Powertrain v spoločnosti LANXESS High Performance – obchodnej jednotky pre materiály. "Komponenty pre nabíjanie vrátane káblov a plastov si vyžadujú materiály, ktoré sú vysoko odolné, čiže odolávajú vysokým teplotám, sú rozmerovo stabilné, tuhé a nosné." To isté platí aj pre oblasť indukčného nabíjania.Nemecká spoločnosť LANXESS sa venuje výrobe špeciálnych plastov dlhodobo. V jej portfóliu sa nachádzajú aj plasty Durethan a Pocan, ktoré sa používajú pri výrobe nabíjacích podložiek, krytov pozemných a automobilových rámov, ako aj celých nabíjacích systémov. Časť materiálov nabíjacích staníc tvoria špecifické kompozitné materiály ako Tepex, ktoré v sebe kombinujú plast a kov v kombinácii, ktorá čerpá z výhod oboch materiálov. "S našimi materiálmi ponúkame výrobcom e-mobility zásadnú konkurenčnú výhodu a otvárame im tak prístup na trh," popisuje Jan Bender, riaditeľ marketingu v spoločnosti LANXESS.LANXESS vyrába tiež vysokoodolné plasty, ktoré sa používajú pri výrobe konektorov, spínačov a poťahovaných káblov pre nabíjacie stanice elektromobilov. Tie musia pri nabíjaní odolávať vysokému napätiu. Špeciálne odolné plasty, ktoré vyrába LANXESS, hrajú zásadnú rolu pre ďalší rozvoj a zdokonaľovanie lítium-iónových batérií. To sa týka nielen vnútra batériového článku, ale aj komponentov celých modulov. Vysoko odolné plasty Durethan a Pocan sa používajú na kryty batérií, vysokonapäťové zástrčky, puzdrá riadiacej jednotky, držiaky článkov, ale aj na vedenie chladiacej kvapaliny.Spoločnosť LANXESS produkuje napríklad pre batérie potrebný lítium fosforečnan železnatý. Táto soľ je súčasťou bunkovej katódy a umožňuje okrem iného rýchle nabíjanie pri vysokých nabíjacích prúdoch. Ďalším príkladom sú disperzie Rhenofit CNT-4, ktoré obsahujú malé uhlíkové trubice. V bunkových katódach a anódach zaisťujú zvýšenie kapacity batérií a počet možných nabíjacích cyklov. Dôležitou úlohou tiež majú iónomeničové živice Lewatit. Používajú sa pre výrobu niklu a kobaltu, ako aj vysoko čistého lítia. Všetky tri kovy sa následne stávajú súčasťou katód.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good. Viac informácií na www.lanxess.com Inzercia