Japonsko po zemetrasení hlási viac ako 140 zranených, vo vážnom stave sú traja ľudia (video)

Zemetrasenie nespôsobilo únik radiácie

Zosuv pôdy zasypal diaľnicu

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Silné zemetrasenie, ktoré v sobotu udrelo pri severovýchode Japonska, si vyžiadalo viac ako 140 zranených. Väčšina z nich mala ľahké zranenia, no traja ľudia sú vo vážnom stave.Mŕtvych nehlásia, informoval hlavný tajomník japonskej vlády Kacunobu Kato.Sobotňajšie zemetrasenie malo magnitúdo 7,3 a otriaslo viacerými oblasťami, vrátane prefektúr Fukušima a Mijagi. Nespôsobilo vlny cunami, pretože vychádzalo z hĺbky 55 kilometrov. Podľa hovorcu japonského meteorologického úradu to bol dotras masívneho zemetrasenia s magnitúdom 9,1 z roku 2011, ktoré vyvolalo cunami a viedlo k sérii havárií v jadrovej elektrárni Fukušima 1. Spoločnosť Tokyo Electric Power Co. informovala, že v elektrárni Fukušima 1 sobotňajšie zemetrasenie nespôsobilo únik radiácie ani ďalšie nezrovnalosti, len vylialo vodu využívanú na chladenie vyhoretých palivových tyčí.Zemetrasenie vyvolalo zosuv pôdy, ktorý zasypal diaľnicu spájajúcu Tokio so severnými mestami, poškodilo budovy a železničné trate a viedlo aj k výpadku elektriny v tisíckach domácností. Do nedele rána sa prívod elektriny obnovil, no prevádzka niektorých vlakov na severnom pobreží je v dôsledku škôd pozastavená do pondelka.Mnohí obyvatelia strávili noc v evakuačných centrách. V niektorých oblastiach sú nasadené obranné jednotky, aby pomohli s poskytovaním pitnej vody.Odborníci varovali pred ďalšími následnými otrasmi.