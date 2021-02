Hoci sa automobilky na celom svete musia vyrovnať s aktuálnym nedostatkom polovodičových súčiastok a niektoré prevádzky museli obmedziť výrobu, slovenské závody zatiaľ väčšie problémy s dodávkami elektronických komponentov neavizujú. Trh by sa mohol s nedostatkom polovodičov pre automobily vyrovnať do konca prvého štvrťroka, informoval TASR Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.





"Nákupné systémy automobiliek sú nastavené tak, aby boli pripravené na riešenie podobných prípadov, takže na odstránení hrozby prípadných výpadkov sa intenzívne pracuje," uviedol generálny sekretár ZAP Ján Pribula.Hoci združenie predpokladá pomerne skorý návrat k štandardným dodávkam súčiastok, tlak na ich dodávateľov bude stále rásť. "Treba si uvedomiť, že vo vozidlách neustále pribúda elektronických komponentov. Pokiaľ by sme brali do úvahy len vývoj v dvoch oblastiach, ako je aktívna aj pasívna bezpečnosť a zmeny v pohonoch, tak každá z týchto oblastí už teraz má a ešte bude mať zvýšené nároky na používanie elektronických komponentov," pripomenul Pribula.Významný nárast podielu elektronických komponentov vo vozidlách spôsobil napríklad prechod od klasických žiaroviek k LED osvetleniu. Vozidlá sú už štandardne vybavené rádiom, navigáciou a prvkami inteligentného ovládania vozidla. Pribúdajú tiež diely a funkcie, ktoré súvisia s postupným prechodom na autonómne jazdenie. To všetko podľa Pribulu vyvoláva tlak na kapacity výrobcov elektronických komponentov.Nedostatok polovodičov sa dotkol niektorých modelov vyrábaných v bratislavskom závode našej najväčšej automobilky Volkswagen Slovakia, na situáciu však dokázali podľa hovorkyne spoločnosti Lucie Kovarovič Makayovej flexibilne zareagovať. Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa problémom s mikročipmi vyhla upravením dodávateľského reťazca a automobilka Jaguar Land Rover v nitrianskom priemyselnom parku problémy nepocítila.Výrobné programy z dôvodu globálneho nedostatku čipov upravujú automobilky po celom svete. V polovici januára informovala americká automobilka Ford, že pre nedostatok čipov zatvorí na mesiac jeden zo svojich závodov v Nemecku a predĺži odstávku v indickom závode. Problémy avizovali aj spoločnosti Volkswagen, General Motors, Nissan či Honda.Niektorí výrobcovia polovodičov tvrdia, že príčinou je nečakane rýchle zotavenie automobilového priemyslu z koronakrízy. Počas krízy museli výrobcovia reorganizovať svoje kapacity a nájsť si nových zákazníkov. To viedlo k zvýšeniu objednávok od výrobcov zábavných zariadení, ako sú televízory, hi-fi a herné konzoly, a tiež v odvetviach biotechnológií a výpočtovej techniky.