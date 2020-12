Japonsko pre obavy zo zmutovaného koronavírusu zakázalo vstup do krajiny všetkým cudzincom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Japonská vláda dočasne zakáže vstup do krajiny všetkým cudzincom, ktorí na jej území nemajú trvalý pobyt, v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového potenciálne nákazlivejšieho variantu koronavírusu objaveného v Británii.Zákaz vstupu nadobudne účinnosť v pondelok a predbežne bude platiť do 31. januára. Uviedlo to v sobotu večer vo vyhlásení japonské ministerstvo zahraničia.Japonsko už minulý týždeň zakázalo vstup obyvateľom Veľkej Británie a Južnej Afriky, ale opatrenia na hraniciach opäť sprísňuje po tom, ako za posledné dva dni odhalilo nový variant koronavírusu u siedmich ľudí. Nákazu novým variantom odhalili u piatich ľudí ešte na letiskách po návrate z Británie. U ďalších dvoch britský variant vírusu zistili v Tokiu, pričom ide o muža, ktorý sa z Británie vrátil 16. decembra, a o jeho príbuznú, ktorá v Británii nebola. Obaja sú hospitalizovaní v Tokiu.