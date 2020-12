Pivovar Šariš úspešne bojuje s koronakrízou, udržal si plnú zamestnanosť

Snaha o uhlíkovú neutralitu

Prispievajú na rozvoj turizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Rok 2020 bol, napriek okolnostiam spojeným s celosvetovou pandémiou koronavírusu, pre Pivovar Šariš so sídlom vo Veľkom Šariši tretí najlepší v histórii z hľadiska uvareného objemu piva. Kríza sa vo výrobe pivovaru nepremietla a udržať sa podarilo aj všetkých zamestnancov.Pivovar fungoval v roku 2020, aj od marca do decembra, v celodennom režime 24 hodín sedem dní v týždni len s technologickými prestávkami na údržbu a sanitáciu. V jednej várke, ktorá sa varí osem až desať hodín, vyprodukuje pivovar obvykle 600 hektolitrov piva. Za 24 hodín dokážu navariť maximálne desať várok, teda 6 000 hektolitrov piva.„Pivovar Šariš aj napriek ťažkému roku potvrdil svoju silnú pozíciu na trhu. Na obmedzenia v HoReCa a predaji čapovaného piva sme dokázali zareagovať takmer okamžite a plynule sme prešli na stáčanie do prenosných obalov. Rok 2020 bol pre nás z hľadiska uvareného objemu tretí najlepší vôbec,“ zhodnotil obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík.Prioritou v uplynulom roku podľa neho bolo, okrem ochrany zdravia, aj udržanie zamestnanosti. „Tento rok sme nikoho z vyše 300 ľudí v pivovare v súvislosti s pandémiou neprepustili, ani sme neznižovali platy. Naopak zamestnancom sme vyplatili bonusy tak, ako mali dohodnuté v kolektívnej zmluve a tí v prvej línii získali príspevok nad jej rámec,“ dodal Grygařík. Aktuálna kolektívna zmluva odborových organizácií s pivovarom platí od 1. januára 2020 a má platnosť do 31. decembra 2021.Pivovar sa aj v končiacom sa roku snažil pokračovať v snahe o uhlíkovú neutralitu. Vo výrobe znižuje spotrebu energie na výrobu piva. Za posledných šesť rokov ide o takmer 20 percent. V oblasti spotreby vody, kde má od roku 2016 spotrebu pod tri hektolitre na hektoliter piva, sa tento rok dostal na hodnotu 2,77 hektolitra vody na hektoliter piva. Do roku 2030 má za cieľ dostať sa na úroveň 2,75.V tomto roku pivovar pokračoval tiež v grantovom projekte Šariš ľuďom, v ktorom prerozdelil 32-tisíc eur pre 11 víťazných projektov. Príspevky boli orientované na podporu rozvoja turizmu, obnovu komunitného života utlmeného v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19, ale aj obnovu pamiatok a na slovenský folklór či iné symboly Prešovského kraja. Pandémia ale po 23 rokoch neumožnila pivovaru zorganizovať tradičná Deň otvorených dverí, ktorý naposledy v roku 2019 navštívilo 16-tisíc ľudí.Pivovar Šariš zamestnáva viac ako 300 ľudí. V apríli 2019 v ňom uviedli do prevádzky modernizovanú plechovkovú linku za 2,1 milióna eur. Kapacita sa vďaka nej zvýšila o tretinu, na 22-tisíc hektolitrov týždenne. Inováciou prešla aj linka pre stáčanie fliaš, ako aj nová filtračná linka. Celková investícia predstavovala 4,4 milióna eur. Od roku 2018 spustil pivovar v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Prešove trojročný odbor, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a má za cieľ udržanie a napredovanie slovenského pivovarníctva.