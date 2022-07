Japonsko prišlo o veľkého premiéra, reaguje Macron a ďalší lídri na šokujúcu smrť Šinza Abeho (foto)

Fumio Kišida

Ursula von der Leyen



A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.

I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Jens Stoltenberg



Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

Boris Johnson

Emmanuel Macron

Olaf Sholz

Volodymyr Zelenskyj



Horrible news of a brutal assassination of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe. I am extending my deepest condolences to his family and the people of Japan at this difficult time. This heinous act of violence has no excuse.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022

Klaus Iohannis

Recep Tayyip Erdogan

Vladimir Putin

Jair Lapid

Jicchak Herzog

Jun Sok-jol

Naréndra Módí



Sharing a picture from my most recent meeting with my dear friend, Shinzo Abe in Tokyo. Always passionate about strengthening India-Japan ties, he had just taken over as the Chairman of the Japan-India Association. pic.twitter.com/Mw2nR1bIGz

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

Anthony Albanese

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok vo veku 67 rokov zomrel bývalý japonský premiér Šinzó Abe . Najdlhšie slúžiaci líder Japonska podľahol strelným zraneniam, ktoré utrpel pri atentáte počas prejavu v rámci predvolebnej kampane v meste Nara. Agentúra SITA prináša reakcie na jeho úmrtie.Japonský premiérzosnulého Abeho označil za osobného priateľa, s ktorým strávil veľa času. Na tlačovej konferencii povedal, že má „veľkú úctu k odkazu, ktorý po sebe zanechal“, a dodal, že od svojho predchodcu dostal veľa rád a je vďačný za jeho vrelú podporu, informuje televízia CNN. Útok na Abeho už skôr označil za „ohavný a barbarský“.„Zomrel úžasný človek, veľký demokrat a zástanca multilaterálneho svetového poriadku. Smútim s jeho rodinou, jeho priateľmi a celým japonským ľudom. Táto brutálna a zbabelá vražda Šinza Abeho šokovala celý svet,“ vyjadrila sa predsedníčka Európskej komisiena sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.„Som hlboko zarmútený z ohavného zabitia Šinza Abeho, obrancu demokracie a môjho dlhoročného priateľa a kolegu,“ napísal na Twitteri generálny tajomník NATO„Jeho globálne líderstvo v neistých časoch si mnohí budú pamätať. Moje myšlienky sú s jeho rodinou, priateľmi a japonským ľudom. Spojené kráľovstvo stojí pri vás v tomto temnom a smutnom čase,“ uviedol britský premiér„V mene francúzskeho ľudu vyjadrujem sústrasť japonským úradom a ľudu po atentáte na Šinza Abeho. Japonsko prichádza o veľkého premiéra, ktorý zasvätil svoj život svojej krajine a snažil sa priniesť svetu rovnováhu,“ vyhlásil francúzsky prezidentNemecký kancelárpovedal, že je „veľmi zarmútený a šokovaný“ z toho, čo sa stalo Abemu. Nemecko bude podľa jeho slov „v týchto ťažkých hodinách stáť tesne po boku Japonska“, informuje spravodajský portál BBC.Sústrasť vyjadril aj ukrajinský prezident, ktorý na Twitteri označil „brutálny atentát“ na niekdajšieho japonského premiéra za „ohavný násilný čin“, ktorý nemá ospravedlnenie.Podľa rumunského prezidentabol Abe „silný obranca demokracie a multilateralizmu a tiež naozajstný priateľ“.Drahým priateľom zosnulého politika nazval aj turecký prezident, ktorý tiež vyhlásil, že odsudzuje „tých, čo vykonali tento ohavný útok“.Ruský prezidentvyjadril sústrasť Abeho rodine v liste, v ktorom ho nazval „vynikajúcim štátnikom“.Izraelský premiéroznačil zosnulého premiéra za „jedného z najdôležitejších lídrov moderného Japonska“ a pravého priateľa Izraela.Prezidentzas vo vyhlásení uviedol, že je „zhrozený z opovrhnutiahodnej vraždy Šinza Abeho, jedného z najvýznamnejších japonských vodcov modernej doby“.„Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalej rodine a japonskému ľudu, ktorí prišli o najdlhšie slúžiaceho premiéra a uznávaného politika v histórii japonskej ústavy,“ uviedol vo vyhlásení juhokórejský prezidents tým, že streľba, pri ktorej zomrel je „neprijateľný zločin“.Indický premiéroznámil, že si v krajine Abeho uctia v sobotu celonárodným smútkom. Abe bol „impozantným globálnym štátnikom, vynikajúcim vodcom a pozoruhodným správcom“, povedal okrem iného predseda indickej vlády.Abe bol „veľký priateľ a spojenec Austrálie“, povedal tamojší premiér Anthony Albanese . „Smútime s vami,“ odkázal Japoncom.