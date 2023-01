Japonsko uvalilo nové sankcie na Rusko, zameriavajú sa na politikov aj export kľúčových tovarov

Zameriavajú sa na politikov

Zákaz vývozu tovaru

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Japonsko v piatok oznámilo ďalšie sankcie voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Zakázalo export kľúčových strategických tovarov a zmrazilo majetok desiatok ľudí, informuje televízia CNN na svojej webstránke.Sankcie, z ktorých väčšina v piatok vstupuje do platnosti, sa zameriavajú na ruských politikov, príslušníkov ozbrojených síl, podnikateľov a spoločnosti.Zahŕňajú aj 14 promoskovských osôb spojených s ilegálnymi pokusmi Ruska anektovať štyri oblasti na juhu a východe Ukrajiny.Zákaz vývozu tovaru 49 určených subjektov v Rusku, ktorý by mohol byť použitý na posilnenie ruských síl, začne platiť 3. februára. Podľa ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu to zahŕňa polovodičové zariadenia a komponenty, roboty, generátory, výbušniny a vakcíny.