DKV Mobility zvyšuje svoje vynikajúce hodnotenie v oblasti ESG

O DKV Mobility

27.1.2023 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, zvýšila rovnako ako v predchádzajúcich rokoch svoje vynikajúce hodnotenie za prínos v oblasti udržateľnosti v roku 2022. Rozhodli o tom popredné nezávislé ratingové agentúry Sustainalytics a EcoVadis.Spoločnosť Sustainalytics zaradila DKV Mobility medzi 1 % najlepších spoločností z celkovo viac ako 15 000 spoločností vo všetkých odvetviach. Na základe hodnotenia EcoVadis sa spoločnosť DKV Mobility v roku 2022 umiestnila medzi najlepšími 2 % z viac ako 100 000 hodnotených spoločností. Na základe tohto hodnotenia získala spoločnosť DKV Mobility druhý rok po sebe Zlatú medailu EcoVadis a zároveň získala o šesť bodov vyššie hodnotenie ako v predchádzajúcom roku (68 bodov zo 100 v roku 2021, 74 bodov zo 100 v roku 2022)."Naším cieľom je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Preto ma nesmierne teší, že naše nedávne úspechy v oblasti udržateľnejšej mobility ocenili aj vysoko uznávané ratingové agentúry ESG," hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility."Sme hrdí na to, že môžeme potvrdiť naše dobré výsledky v oblasti udržateľnosti a zaradiť sa medzi spoločnosti s najlepším hodnotením v rebríčku Sustainalytics a EcoVadis v roku 2022," dodáva Marc Erkens, vedúci oddelenia udržateľnosti a novej mobility. "Výsledky hodnotenia podčiarkujú šírku našich ambícií v oblasti Lead in Green a odrážajú veľký pokrok, ktorý sme dosiahli v našom programe ESG, ktorý je dôsledne zosúladený s naším firemným cieľom," dodáva Marc Erkens.Sustainalytics, popredná nezávislá výskumná, ratingová a analytická spoločnosť, je súčasťou spoločnosti Morningstar a pokrýva viac ako 15 000 spoločností. Pôsobí v oblasti ESG a správy a riadenia spoločností a zároveň podporuje investorov na celom svete pri vývoji a implementácii zodpovedných investičných stratégií. Sustainalytics zisťuje, do akej miery je spoločnosť vystavená významným rizikám ESG špecifickým pre dané odvetvie, a ako dokáže tieto riziká riadiť.Spoločnosť EcoVadis, založená v roku 2007, je jedným z najväčších poskytovateľov hodnotenia udržateľnosti podnikov na svete s globálnou sieťou viac ako 100 000 hodnotených spoločností vo viac ako 175 krajinách a viac ako 200 odvetviach. Hodnotenie EcoVadis sa zameriava na štyri oblasti: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Metodika je založená na medzinárodných normách udržateľnosti. Na správny priebeh hodnotenia dohliada vedecký výbor zložený z odborníkov na udržateľnosť a dodávateľský reťazec.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 259 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 67 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 344 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis