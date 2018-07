Japonsko zasiahol historický dážď. Evakuovali státisíce ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 6. júla (TASR) - Státisíce ľudí v západnom a strednom Japonsku v piatok evakuovali v dôsledku prudkých dažďov sprevádzaných silným vetrom, ktoré zasiahli krajinu. Lejaky spôsobili záplavy a zosuvy pôdy a vyžiadali si najmenej dve obete. Informuje o tom agentúra Reuters.Japonský meteorologický ústav JMA označil dažde za "historické" a varoval, že ďalšia vlna zrážok zasiahne Japonsko v nedeľu.Jeden chlapec zostal nezvestný po tom, čo ho povodeň strhla do priekopy. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli zranenia, z toho štyria sú vo vážnom stave. Niekoľko osôb pochoval zosuv pôdy. Zhruba 168.000 obyvateľov evakuovali pre obavy z ďalších zosuvov a záplav, pričom vyše miliónu ďalších odporučili z bezpečnostných dôvodov odísť zo svojich domovov. Vzťahuje sa to aj na turistické mesto a starobylú metropolu Kjóto, kde úrady pre rozvodnené rieky uzavreli niekoľko mostov a promenád.V strednom Japonsku prestali v dôsledku počasia premávať vlaky, píše Reuters. V časti ostrova Honšu spadlo do piatkových ranných hodín dvakrát viac zrážok, než je bežné za celý júl.Prívalové dažde podľa všetkého vyvolal teplý a vlhký vzduch prúdiaci z Tichomoria. Prispeli k tomu aj pozostatky medzičasom zoslabnutého tajfúnu, ktorý sužoval Japonsko tento týždeň, uviedli miestni predstavitelia.