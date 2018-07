NEHODA VO VRAKUNI: Ráno sa tam zrazil vlak RegioJet s autom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - RegioJet Foto: TASR - RegioJet

Bratislava 6. júla (TASR) - V bratislavskej Vrakuni došlo v piatok pred šiestou hodinou ráno k nehode vlaku RegioJet a osobného auta. To z doposiaľ nezistených príčin nedalo vlaku prednosť a vošlo na železničnom priecestí rovno do jeho jazdnej dráhy. Podľa dostupných informácií celá posádka auta krátko pred zrážkou opustila auto a z miesta nehody ušla. TASR o tom informoval Martin Žarnovický zo spoločnosti RegioJet.Po zrážke tlačil vlak auto ešte niekoľko metrov pred sebou, pričom vozidlo kompletne zdemoloval. Železničné priecestie je pritom chránené svetelnou a zvukovou signalizáciou.priblížil Žarnovický.Všetky vlaky RegioJet na trase Komárno - Dunajská Streda - Bratislava končia svoju jazdu už v stanici Bratislava - Podunajské Biskupice, ďalej do centra hlavného mesta je potrebné využiť autobusy MHD liniek 70 a 78. Vlaky linky S70 nepremávajú ani v rámci mesta Bratislavy, cestujúcim z Vrakune odporúčajú využiť linku 201.podotkol Žarnovický.Podobná nehoda, keď auto nedalo vlaku prednosť, sa na trati Bratislava-Komárno stala v pondelok (2.7.) večer. Jej následky boli tragické, zahynul pri nej 28-ročný šofér auta, ktorý vlaku RegioJet tiež nedal prednosť na železničnom priecestí. Za posledné obdobie ide už o desiatu podobnú nehodu na trati Bratislava-Komárno. Tri z nich boli natoľko vážne, že pri nich na niekoľko mesiacov museli odstaviť poškodené súpravy, pričom jednu museli úplne vyradiť. Pri jednej z nich zahynul aj rušňovodič. RegioJet preto vyzýva vodičov, aby dodržovali dopravné predpisy.