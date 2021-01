Japonsko zavádza v okolí Tokia núdzový stav, obmedzenia sa dotknú aj predaja alkoholu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská vláda vzhľadom na prudko rastúci počet nových infekcií koronavírusom zavádza v metropolitnej oblasti Tokia s účinnosťou od štvrtka núdzový stav. Oznámil to premiér Jošihide Suga . Opatrenie predbežne platí do 7. februára.Núdzový stav neznamená tvrdý lockdown, obyvateľom ale odporúčajú čo najviac obmedziť pohyb na verejnosti a zostať doma po 22. hodine. Reštaurácie a bary majú zatvoriť o 20. hodine a po 19. nemajú podávať alkohol.Na rozdiel od mnohých iných krajín núdzový stav nie je spojený so sankciami za nedodržanie podmienok. Obchody a školy zostávajú otvorené. S obmedzenými počtami účastníkov môžu pokračovať v činnosti kiná, múzeá a rôzne ďalšie podujatia pre verejnosť.Vo štvrtok v širšom Tokiu pribudlo rekordných 2 447 nových prípadov nákazy koronavírusom. Deň predtým hlavné mesto po prvý raz prekročilo hranicu 1 500 nových infekcií. Celoštátne pozitívne výsledky testovania pribúdajú tempom zhruba päťtisíc denne.Od začiatku pandémie v Japonsku potvrdili nákazu koronavírusom u viac ako 260-tisíc ľudí. Ochoreniu COVID-19 podľahlo viac ako 3 700 obyvateľov.