Japonsko zaznamenalo v júni obchodný prebytok vďaka exportu

Tokio 19. júla (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Japonska sa v júni zvýšil. Prispel k tomu väčší nárast exportu ako importu, vďaka dopytu v Číne. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila japonská vláda.Japonský export v júni vzrástol už 19. mesiac po sebe, a to medziročne o 6,7 % na 7,05 bilióna jenov (54,85 miliardy eur).Import sa pritom zvýšil len o 2,5 % na 6,33 bilióna JPY.Japonsko tak zaznamenalo v júni obchodný prebytok vo výške 721,41 miliardy JPY, čo predstavuje medziročný nárast až o 66,5 %, uviedlo ministerstvo financií vo svojom predbežnom odhade.Júnový obchodný prebytok prekonaj aj odhady analytikov, ktorí očakávali kladné saldo 531,2 miliardy JPY, po májovom deficite 578,3 miliardy JPY.Štatistiky ďalej ukázali, že vývoz do Číny, najväčšieho obchodného partnera Japonska, sa v júni zvýšil o 11,1 % na 1,39 bilióna JPY.Export do USA naopak klesol, prvýkrát za 17 mesiacov, o 0,9 % na 1,29 bilióna JPY, zatiaľ čo export do Európskej únie (EÚ) sa zvýšil o 9,3 % na 793,68 miliardy JPY.Import z Ázie do Japonska sa v júni zvýšil o 1,6 % na 3,065 bilióna JPY, pričom dovoz z Číny klesol o 0,6 % na 1,45 bilióna JPY.Aj import z USA klesol medziročne o 2,1 % na 701,68 miliardy JPY, ale dovoz z EÚ vzrástol o 5,2 % na 764,58 miliardy JPY.Japonsko a EÚ v utorok (17.7.) podpísali dohodu o voľnom obchode, ktorá odstráni takmer všetky clá na oboch stranách, v čase, keď americký prezident Donald Trump neustále stupňuje opatrenia na ochranu trhu USA.(1 EUR = 130,92 JPY)