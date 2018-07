PRIESKUM: Najviac dôverujeme SAV, najmenej slovenským súdom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. júla (TASR) - Najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku je Slovenská akadémia vied (SAV). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 28. júna do 5. júla uskutočnila na vzorke 1003 respondentov agentúra Focus. Na otázku, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim inštitúciám, 71 percent respondentov uviedlo, že úplne alebo skôr dôveruje SAV.Na druhej priečke sa umiestnili slovenské vysoké školy (70,6 percenta), tretiu priečku obsadila miestna samospráva v obci či meste respondenta (65,2 percenta).Z prieskumu ďalej vyplynulo, že RTVS dôveruje dohromady 63,7 percenta opýtaných, armáde 63,2 percenta, prezidentovi 51,4 percenta, odborom 49,9 percenta, polícii 48,7 percenta, štátnym úradom 47,2 percenta, súkromným médiám 42,6 percenta, mimovládnym organizáciám 41,1 percenta, vláde 34,2 percenta, veľkým firmám a korporáciám 34 percent, parlamentu 31,5 percenta a súdnemu a právnemu systému 30,9 percenta.Súdu a právnemu systému zároveň najviac respondentov úplne alebo skôr nedôveruje (66,9 percenta), v rebríčku najvyššej nedôvery nasledujú parlament (66 percent) a vláda (63,6 percenta).povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.Podľa jeho slov je vysoko prejavená dôvera akadémiám a univerzitám dobrou správou pre našu spoločnosť.dodal Šajgalík.