Japonsko zrušilo preteky Svetového pohára v skokoch na lyžiach, dôvodom je koronavírus a variant omikron

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pod vplyvom zvyšujúceho sa počtu prípadov nákazy ochorením COVID-19 a jeho variantu omikron sa Japonsko rozhodlo zrušiť preteky Svetového pohára v skokoch na lyžiach. V úvode januára 2022 mali o body do hodnotenia SP bojovať ženy v Sappore a stredisku Zao Jamagata, v druhej polovici rovnakého mesiaca sa mali muži predstaviť v Sappore. Nič z toho sa však konať nebude.Japonci v piatok informovali, že v krajine potvrdili 12 prípadov nákazy koronavírusom variantom omikron. Týkalo sa to osôb prichádzajúcich z USA, Mozambiku a D.R. Kongo. Preto Japonci opäť zaviedli zákaz príchodu zahraničných návštevníkov do krajiny.Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) potvrdila, že všetky súťaže v Japonsku sú zrušené. V príprave na ZOH 2022 v čínskom Pekingu to môže byť pre športovcov škrt cez rozpočet, muži totiž mali v Sappore súťažiť menej ako dva týždne pred štartom ZOH. FIS aktuálne pracuje na tom, aby našla prípadnú náhradu za zrušené podujatia.