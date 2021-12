Slovenskí juniori v Piešťanoch začali so spoločnou prípravou na MS v Kanade

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov v sobotu v Piešťanoch začala so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa od 26. decembra do 5. januára 2022 uskutočnia v Kanade.

Hlavný tréner Ivan Feneš má aktuálne k dispozícii 14 hráčov vrátane dvoch brankárov.

Ďalší nominovaní hokejisti majú ešte povinnosti vo svojich kluboch a k tímu sa pripoja neskôr, hráči pôsobiaci v zámorí prídu priamo do kanadského Red Deeru. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Povinné testovanie a izolácia

Cesta do Kanady



Káder reprezentácie SR "20" na kempe v Piešťanoch (zdroj: SZĽH):

Brankári: Ádam Beke, Matej Marinov

Obrancovia: Denis Bakala, Oliver Fatul, Šimon Groch, Rayen Petrovický, Maxim Štrbák

Útočníci: Dalibor Dvorský, Roman Faith, Maroš Jedlička, Samuel Krajč, Filip Mešár, Richard Nemec, Pavol Štetka





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) -V úvode tréningového kempu tímu SR "20" bolo na programe povinné testovanie, po ktorom zamierili všetci do izolácie a opustia ju až po negatívnom výsledku. Prvý tréning majú mladí Slováci naplánovaný na nedeľňajšie predpoludnie."V sobotu sa nám v Piešťanoch hlásilo dvanásť hráčov a dvaja brankári. Z hráčov pôsobiacich doma, respektíve v Európe nám zatiaľ chýbajú Šimon Nemec s Adamom Sýkorom z Nitry. Rovnako tak Juraj Slafkovský, ktorého klub TPS Turku oficiálne uvoľní až od 13. decembra,“ informoval kouč Ivan Feneš.V domácich podmienkach absolvuje nekompletný slovenský tím dva dvojfázové tréningy v nedeľu a v pondelok, v utorok ho čaká jeden tréning a po ňom balenie na cestu do Kanady. Do zámoria odcestujú Slováci cez nemecký Mníchov."Tréningy v Piešťanoch budú zamerané predovšetkým na zručnosti, aby sme chlapcov udržali vo vysokom tempe. Chceme si odrobiť päť tréningových jednotiek naplno. Nemáme síce k dispozícii kompletný tím, keďže zámorskí hráči sa k nám pripoja až po prílete do Kanady, ale rozhodne si doma dáme zabrať,“ avizoval Ivan Feneš.