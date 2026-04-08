 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
08. apríla 2026

Japonsko zverejnilo zabudnuté fotografie The Beatles z Budokanu


V roku 1966, na vrchole beatlemánie, keď už bola štvorica najslávnejším hudobným zoskupením na svete, odohrali The Beatles v Tokiu pred nadšenými fanúšikmi päť letných koncertov.



V Japonsku zverejnili fotografie z miesta, kde sa konali jediné koncerty anglickej skupiny The Beatles v krajine. Obrázky boli nezvestné takmer päť desaťročí po vystúpeniach legendárnej kapely.


V roku 1966, na vrchole beatlemánie, keď už bola štvorica najslávnejším hudobným zoskupením na svete, odohrali The Beatles v Tokiu pred nadšenými fanúšikmi päť letných koncertov. V roku 2009 objavili na "polici“ v kancelárii koncertnej sály Nippon Budokan viac ako 100 fotografií z týchto vystúpení, informuje tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na manažment koncertnej haly. Podľa označenia fotografických zvitkov ide o materiál denníka Jomiuri Šimbun.

Keď sa blížilo 60. výročie turné po Japonsku, prevádzkovateľ koncertnej sály Nippon Budokan požiadal odborníka na skupinu The Beatles, aby negatívy preskúmal. „Z jeho posúdenia vyplýva, že tieto fotografie zrejme nikdy neboli uverejnené v novinách ani v iných médiách,“ uvádza francúzska agentúra.

"Fotografie zachytávajú atmosféru jedinečného turné po Japonsku, ktoré sa dnes považuje za historickú udalosť, ako aj rôzne momenty z pobytu The Fab Four v Japonsku,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Nippon Budokan.

Liverpoolska štvorica koncertovala v Japonsku iba krátko - od 30. júna do 2. júla 1966, pričom všetky šou odohrala v Nippon Budokan v Tokiu. Išlo o súčasť predposledného turné skupiny. To záverečné odohrala v USA, trvalo 12.-29. augusta 1966.

The Beatles absolvovali svoj posledný koncert 30. januára 1969 na streche budovy vlastnej spoločnosti Apple Corps v centre Londýna. Vystúpenie vošlo do dejín ako „The Rooftop Concert“ a záznam z neho oficiálne vyšiel až o desaťročia neskôr.

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili

