Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoltán
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

07. apríla 2026

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili



Došlo k očakávanému výpadku komunikácie, ktorý trval približne 40 minút.



Zdieľať
Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili

Štyroch astronautov misie Artemis 2 pri oblete Mesiaca vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Zemi nedokázali kontaktovať. Došlo k očakávanému výpadku komunikácie, ktorý trval približne 40 minút. „Uvidíme sa na druhej strane,“ povedal astronaut Victor Glover pár minút pred tým, ako sa spojenie prerušilo. 


„Stále budeme cítiť vašu lásku zo Zeme, a všetkých vás tam dole na Zemi a okolo nej, milujeme z Mesiaca,“ dodal Glover.

Po asi 40-minútovom výpadku komunikácia sa spojenie lode Orion s riadiacim strediskom NASA obnovilo. „Vždy si vyberieme Zem, vždy si vyberieme jeden druhého,“ povedala astronautka Christina Kochová vo svojom prvom vyjadrení po obnovení signálu.

Posádka vykonávala viac ako šesťhodinové pozorovanie Mesiaca, dokumentujúc jeho povrch, ktorý bol doteraz známy najmä z fotografií robotických sond.

Profesor astronómie Derek Buzasi označil čas samoty astronautov za „vzrušujúci a trochu desivý“. Pripomenul, že k podobným situáciám došlo aj počas misií Apollo v 60. a 70. rokoch. „Všetci sme vtedy trochu zatajili dych,“ povedal.

Krátko pred koncom obletu astronauti zažili aj zatmenie Slnka, keď bude za Mesiacom.

Posádka Misie Artemis 2 sa dnes dostala najďalej od našej planéty. Predchádzajúci rekord vytvorila misia Apollo 13 v roku 1970, ktorá sa od Zeme vzdialila na približne 400.171 kilometrov. Artemis 2 by ho mala prekonať o približne 6606 kilometrov.

Loď Orion sa po oblete Mesiaca vydá späť k Zemi. Podľa aktuálneho harmonogramu by mala pristáť v piatok pacifického času (v noci na sobotu SELČ) v Tichom oceáne.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 NASA zverejnila fotografiu západu Zeme z obežnej dráhy Mesiaca (7. 4. 2026)
 Astronauti Artemis 2 sa dostali ďalej od Zeme ako ktokoľvek predtým (6. 4. 2026)
 Artemis 2: Loď Orion sa zážihom motorov vymanila z obežnej dráhy Zeme (3. 4. 2026)
 VIDEO: NASA odštartovala úspešne svoju misiu Artemis 2 k Mesiacu (2. 4. 2026)



<< predchádzajúci článok
NASA zverejnila fotografiu západu Zeme z obežnej dráhy Mesiaca

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 