Japonský premiér nepripúšťa ďalší odklad či zrušenie OH v Tokiu a tvrdí, že budú bezpečné

Podľa premiéra budú hry bezpečné

Japonská verejnosť je za zrušenie podujatia

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ani stále rastúci počet prípadov nákazy ochorením COVID-19 po celom svete nezmarí konanie OH a PH v japonskom Tokiu v lete 2021. V piatok to uviedol japonský premiér Jošihide Suga Olympijské a paralympijské hry mali Japonci hostiť už v lete 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad o jeden rok a zvýšenie nákladov o viac ako 2,3 miliardy eur.V súvislosti s koronavírusom nie je výnimkou ani Japonsko a v ostatných dňoch tam len v hlavnom meste zaznamenali prvýkrát od vypuknutia pandémie štvorciferný denný prírastok nových prípadov nákazy ochorením COVID-19."Hry sa uskutočnia toto leto a budú bezpečné," povedal Jošihide Suga podľa BBC. Guvernérka Tokia Juriko Koikeová však varuje, že počet nových prípadov môže v blízkej budúcnosti exponenciálne rásť.Japonsko zaznamenalo už viac ako 3300 úmrtí zapríčinených koronavírusom. Japonská verejnosť je podľa prieskumu televízie NHK proti konaniu OH a PH v Tokiu v lete 2021, väčšina z nich je za zrušenie podujatia."Hry sa uskutočnia a budú symbolom globálnej solidarity," poznamenal Jošihide Suga.