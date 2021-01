Kanadské kluby dostali od vlády zelenú, začiatok predsezónnych kempov NHL sa môže začať

NHL

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kanadská vláda dala zelenú všetkým klubom z tejto krajiny na začiatok predsezónnych kempov v zámorskej hokejovej. Udelila tiež výnimku pre hráčov aj členov realizačných tímov, ktorí pri príchode do Kanady nemusia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu.Tréningový kemp už začal tím Ottawa Senators , ostatné organizácie sa k nemu pridajú počas prvého tohtoročného víkendu alebo v pondelok 4. januára.Všetky kanadské kluby hokejovej profligy však stále nemajú súhlas na to, aby svoje domáce súboje v základnej časti, ktorá sa začne 13. januára, mohli absolvovať vo svojich arénach.Sedem kanadských účastníkovsa predstaví v Severnej divízii a hrať budú len medzi sebou nielen v základnej časti, ale aj v dvoch kolách play-off. Nebudú tak musieť prekračovať kanadsko-americké hranice.Spomenutý súhlas už od lokálnej vlády v provincii Alberta dostali Edmonton Oilers Calgary Flames . Musia však dodržiavať prísny protokol vedenia profiligy.Aj ostatné mužstvá ( Montreal Canadiens Toronto Maple Leafs , Ottawa Senators, Winnipeg Jets Vancouver Canucks ) by mali dostať taký súhlas, podľa zástupcu komisára Billa Dalyho už existuje o tom ústna dohoda a v najbližších dňoch by mala byť spečatená aj písomne.Práve Kanada bola dejiskom vyraďovacej častivýrazne poznačenej pandémiou koronavírusu. Hralo sa v halách v Toronte a Edmontone, všetko sa dialo v uzavretom prostredí - v tzv. bublinách.