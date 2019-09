Japonský premiér sa chce stretnúť s lídrom Severnej Kórey

Severokórejský vodca Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil, že sa chce stretnúť so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Japonský premiér povedal, že je ". Svoju ochotu stretnúť sa s Kim Čong-unom deklaroval v New Yorku, kde sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN.Ako uviedol Abe, Japonsko chce normalizovať vzťahy so Severnou Kóreou, aAbe podľa vlastných slov podporuje prístup, aký uplatňuje americký prezident Donald Trump - ten spočíva v tom, že "Trump a Kim sa od vlaňajšieho januára stretli už trikrát, aby predebatovali riešenie krízy okolo severokórejských jadrových a raketových programov.