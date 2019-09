Trump označil spustenie impeachmentu za hon na čarodejnice

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump ostro odsúdil začatie vyšetrovania, ktoré by mohlo viesť až k jeho odvolaniu. Podľa Trumpa ide o nezmyselný hon na čarodejnice, ktorý voči nemu vedú demokrati. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Spustenie príprav procesu impeachmentu, čiže podania ústavnej žaloby na prezidenta pre zneužitie právomocí, oznámila v utorok demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová.Trump údajne zneužil svoje právomoci, keď v júlovom telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodomyrom Zelenským žiadal, aby bolo obnovené vyšetrovanie syna demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena.Prezident Trump vo svojej reakcii na Pelosiovej oznámenie na Twitteri uviedol, že po utorkovom úspešnom dni na Valnom zhromaždení OSN, to "napísal šéf Bieleho domu.Donald Trump, ktorý trvá na tom, že nespravil nič zlé, vyhlásil, že prepis predmetného rozhovoru so Zelenským zverejní. "napísal.Začatie impeachmentu podľa Trumpových slov len posilní jeho šance na znovuzvolenie v prezidentských voľbách v roku 2020.