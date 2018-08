Japonský zahraničný obchod skĺzol v júli do deficitu

Tokijský záliv Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 16. augusta (TASR) - Japonsko zaznamenalo minulý mesiac obchodný deficit, pod ktorý sa podpísal prudký rast dovozu, zatiaľ čo rast vývozu zaostal za očakávaniami.Japonské ministerstvo financií vo štvrtok informovalo, že obchodný deficit dosiahol v júli 231,2 miliardy jenov (1,84 miliardy eur). Výrazne tak zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so schodkom len na úrovni 41,2 miliardy jenov. Na porovnanie, v júni dosiahlo Japonsko obchodný prebytok (po revízii smerom nadol) 720,8 miliardy jenov.Export sa v júli zvýšil medziročne o 3,9 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenal rast o 6,7 %. Ekonómovia predpokladali, že tempo rastu vývozu sa v júli spomalí, očakávali však, že len na 6,3 %. Vývoz do ázijských krajín vzrástol o 8 %, z toho na kľúčový čínsky trh o 11,9 %. Zvýšil sa aj export do Európskej únie, a to o 6,4 %, na druhej strane, vývoz do USA o 5,2 % klesol.Dovoz ale vzrástol až o 14,6 % po júnovom raste len na úrovni 2,6 %. Analytici počítali s rastom o 14,2 %. Najvýraznejšie tempo rastu zaznamenal dovoz z EÚ (29,1 %). Výrazne sa zvýšil aj dovoz z USA (11 %), zatiaľ čo dovoz z Číny vzrástol o 6,7 % a celkovo z ázijských krajín o 6,9 %.(1 EUR = 125,67 JPY)