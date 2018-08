Vydanie územného rozhodnutia pre stavbu v Barinách je v súlade s ÚPM

Zvolenský zámok. Foto: TASR Foto: TASR

Zvolen 16. augusta (TASR) - Vydanie územného rozhodnutia pre projekt výstavby športovo-relaxačného areálu vo zvolenskej lokalite Bariny obcou Kováčová bolo v súlade s územným plánom mesta (ÚPM) Zvolen. Konštatoval to Okresný úrad v Banskej Bystrici, ktorý skúmal zákonnosť procesu, ktorý na prokuratúre napadol občan mesta Zvolen. O výsledku TASR informovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.Okresný úrad podľa nej tiež odmietol námietku prokuratúry, že by vyvesenie na úradných tabuliach obce Kováčová a mesta Zvolen nebolo v zmysle zákona.dodala.Dobrou správou ale podľa jej slov je, že napriek časovému zdržaniu je stále možné v projekte pokračovať. "Pevne verím, že kúpalisko a následne aj plaváreň pre našich občanov postavíme. V najbližších týždňoch dáme opäť hlavy dokopy a zvážime ďalší postup, aby sa celý proces už nenaťahoval viac, ako je nutné. Je to pre nás jednoznačná priorita týchto dní. Urobíme všetko pre to, aby sa už nezopakovala situácia, že sa Zvolenčania nebudú mať v lete kde kúpať.